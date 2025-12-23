RETRO RÁDIÓ

Gulácsiék magyarázatot követelnek, Orbán Willit okolják Lipcsében

Az RB Leipzig heves reklamálása miatt megszólalt a német játékvezetői testület illetékese. Orbán Willi mozdulatával magyarázza, hogy elmaradt a 11-es.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.12.23. 18:15
orbán willi játékvezető Gulácsi Péter kezezés rb leipzig leverkusen bundesliga

Lipcsei játékosok és edzőjük, klubvezetőik és szurkolóik egyaránt nagyon berágtak Benjamin Brand játékvezetőre, aki a szombati, Leverkusen elleni Bundesliga-rangadójuk (1-3) egyik fordulópontjaként nem adott tizenegyest Robert Andrich tizenhatoson belüli kezezéséért. Pedig az Orbán Willi mellett fejelni fölugrott vendégvédő magasban kalimpáló bal kezével egyértelműen beleütött a labdába.

Andrich magasban kalimpáló kézzel ért a labdába, miután Orbán Willivel (mellette, takarásban) ütközött, de a bíró nem ítélt tizenegyest
Andrich magasban kalimpáló kézzel ért a labdába, miután Orbán Willivel (mellette, takarásban) ütközött, de a bíró nem ítélt tizenegyest Fotó: AFP

Az RB Leipzig az azóta is hevesen reklamált, ám a VAR-vizsgálat után is elmaradt büntetővel egyenlíthetett volna. Ehelyett az ellentámadás végén a túloldalon újabb gólt kapott Gulácsi Péter – aki egyébként ziccereket védett és neki köszönheti a csapata, hogy nem kapott nagyobb verést. Ezzel eldőlt a meccs, a házigazda pedig a sokáig birtokolt második helyről a háromhetes téli szünet előtt visszaesett a negyedikre. Miután a kedélyek napok múltán sem csillapodtak, a lipcsei klub híreivel foglalkozó RB Live kérésére a német játékvezetői kar „értékelési és szabályismertetési vezetője”, Marco Fritz adott magyarázatot arra, miért volt helyes a döntés. 

Orbán Willi kitámasztása miatt nem ítéltek 11-est a kezezésért

A szakember szerint a kezezések megítélésekor az a döntő tényező, hogy az adott játékos szándékosan vagy természetellenesen megnövelte-e a testfelületét a karjával. Márpedig szerinte Andrich esetében egyik sem igaz, mert a fejelni igyekvő leverkuseni ütközött Orbán Willivel, mielőtt kézzel a labdához ért volna.

– Andrich felugrás közben elvesztette az egyensúlyát, mivel Orbán Willi váratlanul előrehajolt. Az ütközésük következtében kontrollálatlanul mozgott, nem volt egyensúlyban és nem tudott tájékozódni. Így sem a labdára irányuló mozdulat szándékossága, sem a testfelületének egyértelműen természetellenes megnagyobbítása nem állt fenn. Vagyis helyes volt nem büntetni a kezezését – öntött tiszta vizet a pohárba a tavaly visszavonult focibíró.

Lipcsében ennek ellenére azt is nehezményezik, hogy Brand játékvezető miért nem indokolta meg a vitatott döntését legalább a lefújás után (Németországban olykor előfordul, hogy a bírók nyilatkoznak is a döntéseikről). Szerintük minimum magyarázatot követelt volna az eset a legilletékesebb részéről. Alex Feuerherdt, a játékvezetői kar kommunikációs vezetője ezzel kapcsolatban elmondta: ők sokkal gyakrabban kommentálják a meccseken történteket, mint más európai topligákban ténykedő kollégáik, de ha valaki nagyritkán ódzkodik ettől, azt ugyanúgy tartsák tiszteletben, mint amikor egy-egy futballista nem teljesít minden interjúkérést. Ilyen esetekben a szövetség illetékesei utólag megindokolják az ítéleteket, mint ahogy most is.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 41 pont
  2. Borussia Dortmund 32
  3. Bayer Leverkusen 29 (33-20)
  4. RB Leipzig 29 (30-19)

A Leipzig-Leverkusen (1-3) meccs összefoglalója:

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu