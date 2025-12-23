Gulácsiék magyarázatot követelnek, Orbán Willit okolják Lipcsében
Az RB Leipzig heves reklamálása miatt megszólalt a német játékvezetői testület illetékese. Orbán Willi mozdulatával magyarázza, hogy elmaradt a 11-es.
Lipcsei játékosok és edzőjük, klubvezetőik és szurkolóik egyaránt nagyon berágtak Benjamin Brand játékvezetőre, aki a szombati, Leverkusen elleni Bundesliga-rangadójuk (1-3) egyik fordulópontjaként nem adott tizenegyest Robert Andrich tizenhatoson belüli kezezéséért. Pedig az Orbán Willi mellett fejelni fölugrott vendégvédő magasban kalimpáló bal kezével egyértelműen beleütött a labdába.
Az RB Leipzig az azóta is hevesen reklamált, ám a VAR-vizsgálat után is elmaradt büntetővel egyenlíthetett volna. Ehelyett az ellentámadás végén a túloldalon újabb gólt kapott Gulácsi Péter – aki egyébként ziccereket védett és neki köszönheti a csapata, hogy nem kapott nagyobb verést. Ezzel eldőlt a meccs, a házigazda pedig a sokáig birtokolt második helyről a háromhetes téli szünet előtt visszaesett a negyedikre. Miután a kedélyek napok múltán sem csillapodtak, a lipcsei klub híreivel foglalkozó RB Live kérésére a német játékvezetői kar „értékelési és szabályismertetési vezetője”, Marco Fritz adott magyarázatot arra, miért volt helyes a döntés.
Orbán Willi kitámasztása miatt nem ítéltek 11-est a kezezésért
A szakember szerint a kezezések megítélésekor az a döntő tényező, hogy az adott játékos szándékosan vagy természetellenesen megnövelte-e a testfelületét a karjával. Márpedig szerinte Andrich esetében egyik sem igaz, mert a fejelni igyekvő leverkuseni ütközött Orbán Willivel, mielőtt kézzel a labdához ért volna.
– Andrich felugrás közben elvesztette az egyensúlyát, mivel Orbán Willi váratlanul előrehajolt. Az ütközésük következtében kontrollálatlanul mozgott, nem volt egyensúlyban és nem tudott tájékozódni. Így sem a labdára irányuló mozdulat szándékossága, sem a testfelületének egyértelműen természetellenes megnagyobbítása nem állt fenn. Vagyis helyes volt nem büntetni a kezezését – öntött tiszta vizet a pohárba a tavaly visszavonult focibíró.
Lipcsében ennek ellenére azt is nehezményezik, hogy Brand játékvezető miért nem indokolta meg a vitatott döntését legalább a lefújás után (Németországban olykor előfordul, hogy a bírók nyilatkoznak is a döntéseikről). Szerintük minimum magyarázatot követelt volna az eset a legilletékesebb részéről. Alex Feuerherdt, a játékvezetői kar kommunikációs vezetője ezzel kapcsolatban elmondta: ők sokkal gyakrabban kommentálják a meccseken történteket, mint más európai topligákban ténykedő kollégáik, de ha valaki nagyritkán ódzkodik ettől, azt ugyanúgy tartsák tiszteletben, mint amikor egy-egy futballista nem teljesít minden interjúkérést. Ilyen esetekben a szövetség illetékesei utólag megindokolják az ítéleteket, mint ahogy most is.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 41 pont
- Borussia Dortmund 32
- Bayer Leverkusen 29 (33-20)
- RB Leipzig 29 (30-19)
A Leipzig-Leverkusen (1-3) meccs összefoglalója:
Minden meccsnap ünnepnek számít
A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre