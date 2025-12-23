Gulácsiék magyarázatot követelnek, Orbán Willit okolják Lipcsében

Lipcsei játékosok és edzőjük, klubvezetőik és szurkolóik egyaránt nagyon berágtak Benjamin Brand játékvezetőre, aki a szombati, Leverkusen elleni Bundesliga-rangadójuk (1-3) egyik fordulópontjaként nem adott tizenegyest Robert Andrich tizenhatoson belüli kezezéséért. Pedig az Orbán Willi mellett fejelni fölugrott vendégvédő magasban kalimpáló bal kezével egyértelműen beleütött a labdába.

Andrich magasban kalimpáló kézzel ért a labdába, miután Orbán Willivel (mellette, takarásban) ütközött, de a bíró nem ítélt tizenegyest Fotó: AFP

Az RB Leipzig az azóta is hevesen reklamált, ám a VAR-vizsgálat után is elmaradt büntetővel egyenlíthetett volna. Ehelyett az ellentámadás végén a túloldalon újabb gólt kapott Gulácsi Péter – aki egyébként ziccereket védett és neki köszönheti a csapata, hogy nem kapott nagyobb verést. Ezzel eldőlt a meccs, a házigazda pedig a sokáig birtokolt második helyről a háromhetes téli szünet előtt visszaesett a negyedikre. Miután a kedélyek napok múltán sem csillapodtak, a lipcsei klub híreivel foglalkozó RB Live kérésére a német játékvezetői kar „értékelési és szabályismertetési vezetője”, Marco Fritz adott magyarázatot arra, miért volt helyes a döntés.

Orbán Willi kitámasztása miatt nem ítéltek 11-est a kezezésért

A szakember szerint a kezezések megítélésekor az a döntő tényező, hogy az adott játékos szándékosan vagy természetellenesen megnövelte-e a testfelületét a karjával. Márpedig szerinte Andrich esetében egyik sem igaz, mert a fejelni igyekvő leverkuseni ütközött Orbán Willivel, mielőtt kézzel a labdához ért volna.

– Andrich felugrás közben elvesztette az egyensúlyát, mivel Orbán Willi váratlanul előrehajolt. Az ütközésük következtében kontrollálatlanul mozgott, nem volt egyensúlyban és nem tudott tájékozódni. Így sem a labdára irányuló mozdulat szándékossága, sem a testfelületének egyértelműen természetellenes megnagyobbítása nem állt fenn. Vagyis helyes volt nem büntetni a kezezését – öntött tiszta vizet a pohárba a tavaly visszavonult focibíró.

Lipcsében ennek ellenére azt is nehezményezik, hogy Brand játékvezető miért nem indokolta meg a vitatott döntését legalább a lefújás után (Németországban olykor előfordul, hogy a bírók nyilatkoznak is a döntéseikről). Szerintük minimum magyarázatot követelt volna az eset a legilletékesebb részéről. Alex Feuerherdt, a játékvezetői kar kommunikációs vezetője ezzel kapcsolatban elmondta: ők sokkal gyakrabban kommentálják a meccseken történteket, mint más európai topligákban ténykedő kollégáik, de ha valaki nagyritkán ódzkodik ettől, azt ugyanúgy tartsák tiszteletben, mint amikor egy-egy futballista nem teljesít minden interjúkérést. Ilyen esetekben a szövetség illetékesei utólag megindokolják az ítéleteket, mint ahogy most is.