Orbán Willi kilátásba helyezte az azonnali visszavonulását

Kétszer is a videóbíró mentette meg a kapott góltól (illetve egy tizenegyestől) Gulácsi Pétert, az RB Leipzig labdarúgócsapatát pedig valószínűleg egy vereségtől a német Bundesliga 12. fordulójában. A péntek esti vendéglátójuk, a Borussia Mönchengladbach részéről előbb a 47. percben bevette a magyar klasszis kapuját Franck Honorat, de a lestechnológia végül visszavonta a gólt, majd Orbán Willi szerelése után ítélt tizenegyest a játékvezető, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, a lipcsei védő előbb a labdát pöckölte el, csak utána találta el Macsino Suto lábát. Ez utóbbi esettel kapcsolatban az RB magyar válogatott klublegendája már a várakozás izgalmai közepette merész kijelentést tett csapattársának.

Orbán Willi (balra) szabályosan szerelte Macsino Sutót, de a csatár esése után a bíró elsőre 11-est ítélt – légiósunk mégis nyugodt volt a VAR-vizsgálat miatt – Fotó: Getty Images

A csapatkapitányi tisztségről nyáron leváltott Orbán Willi az így 0-0-ra végződött meccs (Gulácsi szezonbeli hatodik nullázása) után elmondta: habár győzni jöttek, igazságos a döntetlen, hiszen támadásban nem voltak elég türelmesek és pontosak. Ami pedig a fenti, büntetővel fenyegető szerelését illeti, a 33 éves, 64-szeres magyar válogatott védő így fogalmazott:

„A csatár megpróbált olyasmit csinálni, amit nem lett volna szabad. Abban a pillanatban a játékvezető valószínűleg rosszul ítélte meg a helyzetet, de ilyesmi előfordul. Ezért létezik a videós visszajátszás, és a képek önmagukért beszéltek. Nyilván nem volt tizenegyes, kár is vitát nyitni róla” – mondta Orbán.

A csapakapitány David Raum mindkét, számukra kedvező VAR-döntésről elmondta a véleményét. A lesgólnál milliméterek döntöttek, és viccesen megjegyezte, hogy még a fülét is behúzta, hogy a támadó lesen legyen.

Orbán Willi visszavonulást emlegetett

Orbán Willi és a japán csatár párharcáról Raum elárulta, hogy rutinos védőtársa már a vizsgálat alatt megnyugtatta őt a pályán:

– Willi odajött hozzám, és az mondta:

Ha ez szabálytalanság volt, akkor abbahagyom a futballt.

– Ekkor már biztos voltam benne, hogy nem szabálytalankodott, annyira őszintén beszélt – idézték a német válogatott balhátvédet az RB Leipzig honlapján.

Gulácsi és Orbán csapata legközelebb kedden (21.00) a másodosztályban sereghajtó Magdeburgot fogadja a Német Kupa nyolcaddöntőjében.