Dárdai máris egy Fradi-rekordot támad az Újpesttel

Franko Kovacevicért NB I-es rekordösszeget kérnek. Dárdai Pálék kiszemeltje majd’ minden meccsén gólt szerez.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.11. 09:30
Módosítva: 2026.01.11. 10:37
dárdai pál fradi újpest Saldanha celje rekord

Szlovén lapértesülés szerint az Újpest FC komolyan érdeklődik a Celje horvát csatára, Franko Kovacevic iránt. A 26 éves futballista ebben a szezonban 14 találkozón 11 góllal segítette a bajnoki cím felé masírozó csapatát, a nemzetközi kupákban pedig egy híján minden mérkőzésére jut találat (összességében 28 tétmeccsen 25 gól és 2 gólpassz a mérlege). Nem csoda, hogy az immár Dárdai Pál sportigazgató dirigálta újpestieknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a lengyel Legiával is hírbe hozott támadóért.

Dárdaiék horvát kiszemeltje, Franko Kovacevic ebben a szezonban 13 nemzetközi kupameccsen 12 gólt szerzett a Celjében
Dárdaiék horvát kiszemeltje, Franko Kovacevic ebben a szezonban 13 nemzetközi kupameccsen 12 gólt szerzett a Celjében Fotó: Charles McQuillan – UEFA

A korábbi 5 millió eurós árcédulája helyett most 3 millió eurós (1,2 milliárd forint) vételárról szólnak a hírek. Ha összejön az új klubrekordot jelentő igazolás, akkor az Újpest egyben beállítaná az FTC csúcsát is.

Dárdaiék kiszemeltje beállíthatja Saldanha és a Fradi NB I-es rekordját

A Transfermarkt adatbázisa alapján eddig a brazil Matheus Saldanha a legdrágábban a magyar NB I-be igazolt futballista: a brazil csatár játékjogát 2024 szeptemberében éppen a fenti összegért, 3 millió euróért szerezte meg a Fradi a szerb Partizantól (majd adta tovább egy évvel később már busás haszonnal, 5 millió euróért, azaz 1,9 milliárd forintért).

Az NB I legdrágább vételei sorában egyébként az első 12 játékost a Ferencváros szerződtette; őket a 13–14. helyen követi egyaránt 1,5-1,5 millió eurós vételárral a Vidibe 2018-ban gazolt Armin Hodzic és az Újpest jelenlegi légiósa, Fran Brodic.

Franko Kovacevic góljai:

 

