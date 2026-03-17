Robbie Keane után Marco Rossi is nemet mondott Dibusz Dénesre

Mindössze egy ferencvárosi labdarúgó került be Marco Rossi márciusi keretébe. A télen igazolt Osváth Attila ott lehet a válogatott meccseken, a kapus Dibusz Dénes azonban nem. A Fradi csapatkapitánya az Európa-ligában sem segítheti a zöld-fehéreket, mivel sérülése után kikerült a nemzetközi keretből, s szerdán, a Braga-FTC meccsen sem lehet ott. A szövetségi kapitány ezzel is indokolta a mostani mellőzést.

Dibusz Dénes utoljára novemberben, Írország ellen volt válogatott

Dibusz tavaly november végén szenvedett ujjsérülést, meg is műtötték. Márciusban a Kazincbarcika elleni kupameccsen, valamint a nyíregyházi bajnokin kapott újra lehetőséget Robbie Keane vezetőedzőtől. Ugyanakkor az Európa-ligában, a Braga elleni nyolcaddöntőkön nem védhet, mivel február elején Varga Ádám került a helyére a nemzetközi keretbe. Marco Rossi a keddi sajtótájékoztatóján külön kitért Dibuszra is.

Dénes még nincs csúcsformában, amit az bizonyít, hogy noha visszatért a Ferencvárosba, a Braga elleni meccseken nem ő védett

- indokolt a kapitány, aki március 28-án Szlovénia, három nappal később pedig Görögország ellen irányítja a csapatot a Puskás Arénában.

Dibusz helyett újonc a csapatban

Kapusposzton visszatért a válogatott Blackburnből Tóth Balázs, ott lesz a Puskás Akadémia játékosa, Szappanos Péter, melléjük újoncként csatlakozik az FC Andorrából Yaakobishvili Áron.