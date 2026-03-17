Robbie Keane után Marco Rossi is nemet mondott Dibusz Dénesre

A Braga elleni meccsek mellett a válogatott találkozókat is kihagyja a kapus. Marco Rossi meg is indokolta Dibusz Dénessel kapcsolatos döntését.

Létrehozva: 2026.03.17. 19:45
Mindössze egy ferencvárosi labdarúgó került be Marco Rossi márciusi keretébe. A télen igazolt Osváth Attila ott lehet a válogatott meccseken, a kapus Dibusz Dénes azonban nem. A Fradi csapatkapitánya az Európa-ligában sem segítheti a zöld-fehéreket, mivel sérülése után kikerült a nemzetközi keretből, s szerdán, a Braga-FTC meccsen sem lehet ott. A szövetségi kapitány ezzel is indokolta a mostani mellőzést.

Dibusz Dénes utoljára novemberben, Írország ellen volt válogatott

Dibusz tavaly november végén szenvedett ujjsérülést, meg is műtötték. Márciusban a Kazincbarcika elleni kupameccsen, valamint a nyíregyházi bajnokin kapott újra lehetőséget Robbie Keane vezetőedzőtől. Ugyanakkor az Európa-ligában, a Braga elleni nyolcaddöntőkön nem védhet, mivel február elején Varga Ádám került a helyére a nemzetközi keretbe. Marco Rossi a keddi sajtótájékoztatóján külön kitért Dibuszra is.

Dénes még nincs csúcsformában, amit az bizonyít, hogy noha visszatért a Ferencvárosba, a Braga elleni meccseken nem ő védett

- indokolt a kapitány, aki március 28-án Szlovénia, három nappal később pedig Görögország ellen irányítja a csapatot a Puskás Arénában.

Dibusz helyett újonc a csapatban

Kapusposzton visszatért a válogatott Blackburnből Tóth Balázs, ott lesz a Puskás Akadémia játékosa, Szappanos Péter, melléjük újoncként csatlakozik az FC Andorrából Yaakobishvili Áron.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

