RETRO RÁDIÓ

Tombol a rollerháború, kiakadtak a kocsmaparadicsomban élők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Kitört a rollerháború, kocsmaparadicsommá vált a belváros, Jézus tűnt fel a pesti testvéreknek. Még egy kvízre is volt idő. Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 14:45
TOP 5 kvíz Jézus

Jöhet egy kvíz a régi konyhai eszközökről? Vagy mit szólnál egy Jézus-képhez, amely az illemhely megfelelő használatára figyelmeztet? Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Kvíz a konyhai eszközökről
Nagyanyáink olyan konyhai eszközöket használtak, amelyek már szinte elképzelhetetlenek egy modern konyhában. Te tudod teljesíteni a kvízt? Fotó: Fortepan / Sárosi Imre

Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink – te felismered mindegyiket?

Néhány évtizeddel ezelőtt a főzés és a sütés még egészen más eszközökkel zajlott, mint napjainkban. A konyhai eszközök nemcsak a mindennapi munkát segítették, hanem a családi hagyományok és a vidéki élet fontos kellékei is voltak. Vajon felismernéd a mozsarat, a dagasztóteknőt vagy a kézi darálót? Teszteld tudásodat a régi konyhai eszközökről szóló kvízünkkel!

A kvízt itt teljesíthető.

„Nem tudunk aludni” – kocsmaparadicsommá vált a belváros Budapesten, amióta beköszöntött a jó idő

Beköszöntött a jó idő, kinyitottak a teraszok, és vele együtt újra elszabadult a pokol a belvárosban, különösen a bulinegyedben. Budapest utcáin hajnalig mulatnak a kocsmaturisták, a kosz és a zaj zavarja a lakókat.
Aki nem él a belvárosban, az talán el sem tudja képzelni, mit jelent egy nyári hétvége a bulinegyed közepén vagy a belső kerületekben. Budapesten a teraszokon hangoskodó turisták, az utcán üvöltöző társaságok, a szétdobált sörös- és pizzás- dobozok látványa sok helyi számára már évek óta a mindennapok része. Most azonban, hogy ismét megérkezett a jó idő és sorra nyitnak ki a teraszok, a lakók szerint a helyzet tovább romlott.
 

Nem tudunk aludni
Fotó: Gáll Regina / Metropol

Kitört a rollerháború: nem várnak tovább a kormányra

Pattanásig feszült a hangulat a gyalogosok és a száguldozók között az egyik legnépszerűbb magyar üdülővárosban. Egy frissen bejelentett önkormányzati rendelet szerint ugyanis júliustól kíméletlen tiltólistára kerül az elektromos roller Hajdúszoboszlón, megelőzve az országos szabályozást.

elektromos roller
Hajdúszoboszlón sem ússzák meg az szabályozást júliustól az elektromos rollerek, amelyekkel tilos lesz például a parkokban száguldozni
(Fotó: Jonathan Pagaoa / Pexels – Képünk illusztráció)

Nem átverés – 3,4 millióért vehetsz most új elektromos kocsit

Kevés pénzed van, de szeretnél városi furikázásra egy kis elektromos autót? Most itt a lehetőség. Kicsivel több mint 3 millió forintért most tiéd lehet egy új Kuba City. Mit tud ez a picike elektromos autó? Miért ilyen olcsó? Mutatjuk

Nem akarsz villamosozni és buszozni, de arra sem vágysz, hogy motorra vagy biciklire pattanj? Itt a megoldás! Vegyél elektromos autót! A hasznaltauto.hu oldalán találtunk rá erre a 2025-ben gyártott, de soha nem használt, így újnak számító kocsira, amit most 3,39 millió forintért kínálnak. Mit tud ez a különös formájú apróság?

elektromos autó városi közkekedésre
Igazi kis pici elektromos autó, ami nagyvárosi közlekedésre egészen kiváló (Olvasói fotó)

Egy zuglói kapualjban megjelent Jézus, hogy üzenjen a pesti testvéreknek

Páratlanul vicces és hihetetlenül bizarr fotó tartja lázban a pesti éjszaka és a netes kultúra rajongóit, amely tökéletesen bemutatja, hogy a fővárosban a kreativitásnak még a szent helyeken sincsenek határai. A zuglói Jézus előbb egy helyi gyülekezet bejáratánál jelent meg, majd egy zárt közösségi csoportban ment nagyot. A helyi közösség földöntúli fegyvert vetett be a kapualjat összepisilő testvérek ellen.

Zuglói Jézus
A zuglói Jézus a leglazább: melyik tesó ne hallgatna rá?

 

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