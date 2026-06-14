Tombol a rollerháború, kiakadtak a kocsmaparadicsomban élők
Kitört a rollerháború, kocsmaparadicsommá vált a belváros, Jézus tűnt fel a pesti testvéreknek. Még egy kvízre is volt idő. Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.
Jöhet egy kvíz a régi konyhai eszközökről? Vagy mit szólnál egy Jézus-képhez, amely az illemhely megfelelő használatára figyelmeztet? Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.
Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink – te felismered mindegyiket?
Néhány évtizeddel ezelőtt a főzés és a sütés még egészen más eszközökkel zajlott, mint napjainkban. A konyhai eszközök nemcsak a mindennapi munkát segítették, hanem a családi hagyományok és a vidéki élet fontos kellékei is voltak. Vajon felismernéd a mozsarat, a dagasztóteknőt vagy a kézi darálót? Teszteld tudásodat a régi konyhai eszközökről szóló kvízünkkel!
A kvízt itt teljesíthető.
„Nem tudunk aludni” – kocsmaparadicsommá vált a belváros Budapesten, amióta beköszöntött a jó idő
Beköszöntött a jó idő, kinyitottak a teraszok, és vele együtt újra elszabadult a pokol a belvárosban, különösen a bulinegyedben. Budapest utcáin hajnalig mulatnak a kocsmaturisták, a kosz és a zaj zavarja a lakókat.
Aki nem él a belvárosban, az talán el sem tudja képzelni, mit jelent egy nyári hétvége a bulinegyed közepén vagy a belső kerületekben. Budapesten a teraszokon hangoskodó turisták, az utcán üvöltöző társaságok, a szétdobált sörös- és pizzás- dobozok látványa sok helyi számára már évek óta a mindennapok része. Most azonban, hogy ismét megérkezett a jó idő és sorra nyitnak ki a teraszok, a lakók szerint a helyzet tovább romlott.
Kitört a rollerháború: nem várnak tovább a kormányra
Pattanásig feszült a hangulat a gyalogosok és a száguldozók között az egyik legnépszerűbb magyar üdülővárosban. Egy frissen bejelentett önkormányzati rendelet szerint ugyanis júliustól kíméletlen tiltólistára kerül az elektromos roller Hajdúszoboszlón, megelőzve az országos szabályozást.
Nem átverés – 3,4 millióért vehetsz most új elektromos kocsit
Kevés pénzed van, de szeretnél városi furikázásra egy kis elektromos autót? Most itt a lehetőség. Kicsivel több mint 3 millió forintért most tiéd lehet egy új Kuba City. Mit tud ez a picike elektromos autó? Miért ilyen olcsó? Mutatjuk!
Nem akarsz villamosozni és buszozni, de arra sem vágysz, hogy motorra vagy biciklire pattanj? Itt a megoldás! Vegyél elektromos autót! A hasznaltauto.hu oldalán találtunk rá erre a 2025-ben gyártott, de soha nem használt, így újnak számító kocsira, amit most 3,39 millió forintért kínálnak. Mit tud ez a különös formájú apróság?
Egy zuglói kapualjban megjelent Jézus, hogy üzenjen a pesti testvéreknek
Páratlanul vicces és hihetetlenül bizarr fotó tartja lázban a pesti éjszaka és a netes kultúra rajongóit, amely tökéletesen bemutatja, hogy a fővárosban a kreativitásnak még a szent helyeken sincsenek határai. A zuglói Jézus előbb egy helyi gyülekezet bejáratánál jelent meg, majd egy zárt közösségi csoportban ment nagyot. A helyi közösség földöntúli fegyvert vetett be a kapualjat összepisilő testvérek ellen.
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