Tombol a rollerháború, kiakadtak a kocsmaparadicsomban élők

Jöhet egy kvíz a régi konyhai eszközökről? Vagy mit szólnál egy Jézus-képhez, amely az illemhely megfelelő használatára figyelmeztet? Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Nagyanyáink olyan konyhai eszközöket használtak, amelyek már szinte elképzelhetetlenek egy modern konyhában. Te tudod teljesíteni a kvízt? Fotó: Fortepan / Sárosi Imre

Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink – te felismered mindegyiket?

Néhány évtizeddel ezelőtt a főzés és a sütés még egészen más eszközökkel zajlott, mint napjainkban. A konyhai eszközök nemcsak a mindennapi munkát segítették, hanem a családi hagyományok és a vidéki élet fontos kellékei is voltak. Vajon felismernéd a mozsarat, a dagasztóteknőt vagy a kézi darálót? Teszteld tudásodat a régi konyhai eszközökről szóló kvízünkkel!

A kvízt itt teljesíthető.

„Nem tudunk aludni” – kocsmaparadicsommá vált a belváros Budapesten, amióta beköszöntött a jó idő

Beköszöntött a jó idő, kinyitottak a teraszok, és vele együtt újra elszabadult a pokol a belvárosban, különösen a bulinegyedben. Budapest utcáin hajnalig mulatnak a kocsmaturisták, a kosz és a zaj zavarja a lakókat.

Aki nem él a belvárosban, az talán el sem tudja képzelni, mit jelent egy nyári hétvége a bulinegyed közepén vagy a belső kerületekben. Budapesten a teraszokon hangoskodó turisták, az utcán üvöltöző társaságok, a szétdobált sörös- és pizzás- dobozok látványa sok helyi számára már évek óta a mindennapok része. Most azonban, hogy ismét megérkezett a jó idő és sorra nyitnak ki a teraszok, a lakók szerint a helyzet tovább romlott.



Fotó: Gáll Regina / Metropol

Kitört a rollerháború: nem várnak tovább a kormányra

Pattanásig feszült a hangulat a gyalogosok és a száguldozók között az egyik legnépszerűbb magyar üdülővárosban. Egy frissen bejelentett önkormányzati rendelet szerint ugyanis júliustól kíméletlen tiltólistára kerül az elektromos roller Hajdúszoboszlón, megelőzve az országos szabályozást.

Hajdúszoboszlón sem ússzák meg az szabályozást júliustól az elektromos rollerek, amelyekkel tilos lesz például a parkokban száguldozni

(Fotó: Jonathan Pagaoa / Pexels – Képünk illusztráció)

Nem átverés – 3,4 millióért vehetsz most új elektromos kocsit

Kevés pénzed van, de szeretnél városi furikázásra egy kis elektromos autót? Most itt a lehetőség. Kicsivel több mint 3 millió forintért most tiéd lehet egy új Kuba City. Mit tud ez a picike elektromos autó? Miért ilyen olcsó? Mutatjuk!