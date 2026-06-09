Nem átverés – 3,4 millióért vehetsz most új elektromos kocsit

Nem akarsz villamosozni és buszozni, de arra sem vágysz, hogy motorra vagy biciklire pattanj? Itt a megoldás! Vegyél elektromos autót! A hasznaltauto.hu oldalán találtunk rá erre a 2025-ben gyártott, de soha nem használt, így újnak számító kocsira, amit most 3,39 millió forintért kínálnak. Mit tud ez a különös formájú apróság?

Igazi, kis pici elektromos autó, ami nagyvárosi közlekedésre egészen kiváló (Olvasói fotó)

A Kuba City egy kínai, de Törökországban összeszerelt, rendkívül keskeny elektromos mopedautó, amelyet leginkább városi mikroközlekedésre terveztek

– mondta lapunknak Divinyi Soma, A Kedvenc Kereskedésem Kft. munkatársa.

Az autóiparban igazi különlegességnek számít a formája és a felépítése miatt ez a mopedautó, így aki megvásárolja, biztos lehet abban, hogy kíváncsi szempárok tucatjait fogja látni. A jármű mindössze 119 centiméter széles. Olyan, mintha egy normál mopedautót oldalról összenyomtak volna. A szűk keresztmetszet miatt így nem is csoda, hogy a kocsi 2 személyes. Igen ám, de a sofőr és az utas nem egymás mellett, hanem csak egymás mögött foglalhat helyet.

Amikor arról kérdezzük a kereskedés munkatársát, hogy valójában „mit tud” ez az autó, olyan dolgokat sorol fel, melyre a leendő vevő is csettintene.

Nagyvárosban ez az elektromos autó kész főnyeremény

A kis autó manuális klímaberendezéssel, tolatókamerával, szervokormánnyal és elektromos ablakokkal is rendelkezik. Elektromos autóként a hatótávja nagyjából 100 kilométer, ami városi furikázáshoz bőven elég. A telefon töltése sem probléma, mert USB-csatlakozót is találunk benne

– mondta a cég munkatársa.

És most jön az árán kívül a másik hatalmas előnye: mivel mopedautó, akár segédmotoros jogosítvánnyal is vezethető, már 14 éves kortól. Ha valaki élőben ránéz, olyan érzése támadhat, hogy egy nagyobb játékautót lát, ám ez bizony nagyon is valódi közlekedési eszköz, ami kiváló szolgálatot jelenthet annak, aki nem akar a tömegközlekedési járműveken szorongani, és olcsón akar nap mint nap munkába járni. Mint kiderült, az autó iránt többen is érdeklődnek, így érdemes sietni, ha valakinek megtetszett.