Kitört a rollerháború: nem várnak tovább a kormányra, könyörtelenül kitiltják a városokból az e-rollereket!

Hónapok óta mindennaposak a lakossági panaszok és a megszaporodott balesetek a rolleresek kapcsán. Ezért döntött még a főszezon előtt Hajdúszoboszló vezetése a drasztikus korlátozás mellett. Nem ez az első eset, hogy az elektromos roller komoly fejfájást okoz, de a hajdúszoboszlói szigorítás a legforróbb turisztikai zónákat tarolja le.

Hajdúszoboszlón sem ússzák meg az szabályozást júliustól az elektromos rollerek, amelyekkel tilos lesz például a parkokban száguldozni

(Fotó: Jonathan Pagaoa / Pexels – Képünk illusztráció)

Tilos lesz száguldozni

a fürdő környékén,

a sétányokon,

a piac közelében, valamint

a parkokban,

iskoláknál és

orvosi rendelőknél is.

Ha valaki ezeken a helyeken akar közlekedni, annak le kell szállnia, és gyalogosan kell tolnia a járművet.

Vitézy Dávid: jön a különleges szigorítás az elektromos rollereknél!

Hajdúszoboszló drasztikus példája egyáltalán nem egyedi, a tarthatatlan állapotok miatt ugyanis már a legfelsőbb szinteken is kongatják a vészharangot. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kijelentette: a helyzet olyan súlyos, hogy nem várnak a nagy KRESZ-reformra, heteken belül külön dönt a kormány az elektromos rollerek megregulázásáról.

A miniszter szerint a nagy teljesítményű eszközökre sürgősen szigorúbb szabályokat kell szabni.

A bizonytalanság miatt a városok már saját hatáskörben csapnak le:

Szegeden akár 200 ezres bírság jár a sétálóutcákban rollerezőknek, miközben

akár jár a sétálóutcákban rollerezőknek, miközben Kaposváron, Siófokon és Székesfehérváron is kőkemény tiltásokkal, illetve parkolási zónákkal vetettek véget a korlátlan roller-anarchiának.

Sokan suhannak rollerrel sisak nélkül (Fotó: Josh Withers / Pexels – Képünk illusztráció)

Megszólalt a Kreszprofesszor: A nagy tragédiák nem a parkokban történnek!

Lapunk az ügy kapcsán megkereste az ország legismertebb közlekedési szakemberét, Pető Attilát, a Kreszprofesszort, aki üdvözli a helyi szigort, de komoly veszélyekre hívta fel a figyelmet.

Ez teljesen jó döntés, de sajnos a súlyos balesetek nem a fürdők, a piacok, a sétányok vagy a parkok közelében történnek. Persze ettől még a sétáló emberek vagy a gyerekek biztonsága érdekében teljesen érthető a döntés, de ha csak a közelmúlt eseményeit megnézzük, akkor látjuk, hogy a nagy balesetek a közúton történnek. Ezek között halálesetek és súlyos sérüléssel járó rollerbalesetek is vannak

– elemezte a helyzetet a professzor.