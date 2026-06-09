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Kitört a rollerháború: nem várnak tovább a kormányra, könyörtelenül kitiltják a városokból az e-rollereket!

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Pattanásig feszült a hangulat a gyalogosok és a száguldozók között az egyik legnépszerűbb magyar üdülővárosban. Egy frissen bejelentett önkormányzati rendelet szerint ugyanis júliustól kíméletlen tiltólistára kerül az elektromos roller Hajdúszoboszlón, megelőzve az országos szabályozást.

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Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.06.09. 07:00
elektromos roller KRESZ közlekedés

Hónapok óta mindennaposak a lakossági panaszok és a megszaporodott balesetek a rolleresek kapcsán. Ezért döntött még a főszezon előtt Hajdúszoboszló vezetése a drasztikus korlátozás mellett. Nem ez az első eset, hogy az elektromos roller komoly fejfájást okoz, de a hajdúszoboszlói szigorítás a legforróbb turisztikai zónákat tarolja le.

elektromos roller
Hajdúszoboszlón sem ússzák meg az szabályozást júliustól az elektromos rollerek, amelyekkel tilos lesz például a parkokban száguldozni
(Fotó: Jonathan Pagaoa / Pexels – Képünk illusztráció)

Tilos lesz száguldozni

  • a fürdő környékén, 
  • a sétányokon, 
  • a piac közelében, valamint 
  • a parkokban, 
  • iskoláknál és 
  • orvosi rendelőknél is. 

Ha valaki ezeken a helyeken akar közlekedni, annak le kell szállnia, és gyalogosan kell tolnia a járművet.

Vitézy Dávid: jön a különleges szigorítás az elektromos rollereknél!

Hajdúszoboszló drasztikus példája egyáltalán nem egyedi, a tarthatatlan állapotok miatt ugyanis már a legfelsőbb szinteken is kongatják a vészharangot. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kijelentette: a helyzet olyan súlyos, hogy nem várnak a nagy KRESZ-reformra, heteken belül külön dönt a kormány az elektromos rollerek megregulázásáról

A miniszter szerint a nagy teljesítményű eszközökre sürgősen szigorúbb szabályokat kell szabni.

A bizonytalanság miatt a városok már saját hatáskörben csapnak le: 

  • Szegeden akár 200 ezres bírság jár a sétálóutcákban rollerezőknek, miközben 
  • Kaposváron, Siófokon és Székesfehérváron is kőkemény tiltásokkal, illetve parkolási zónákkal vetettek véget a korlátlan roller-anarchiának.
Sokan suhannak rollerrel sisak nélkül (Fotó: Josh Withers / Pexels – Képünk illusztráció)

Megszólalt a Kreszprofesszor: A nagy tragédiák nem a parkokban történnek!

Lapunk az ügy kapcsán megkereste az ország legismertebb közlekedési szakemberét, Pető Attilát, a Kreszprofesszort, aki üdvözli a helyi szigort, de komoly veszélyekre hívta fel a figyelmet.

Ez teljesen jó döntés, de sajnos a súlyos balesetek nem a fürdők, a piacok, a sétányok vagy a parkok közelében történnek. Persze ettől még a sétáló emberek vagy a gyerekek biztonsága érdekében teljesen érthető a döntés, de ha csak a közelmúlt eseményeit megnézzük, akkor látjuk, hogy a nagy balesetek a közúton történnek. Ezek között halálesetek és súlyos sérüléssel járó rollerbalesetek is vannak

– elemezte a helyzetet a professzor.

Pető Attila a miniszteri bejelentésre reagálva határozottan kijelentette: 

„Én magam is szorgalmazom, hogy ami az új KRESZ tervezetében már szerepel a rolleresek szabályozásáról, az nyugodtan megjelenhetne akár előbb is, nem kellene vele megvárni a teljes KRESZ-módosítást, ami valószínűleg jó egy évet csúszik.”

Külföldön már léptek: Szlovákiában kíméletlenül eltiporták az elektromos rollerrel száguldozókat!

A tarthatatlan állapotok kapcsán a Kreszprofesszor egy kőkemény külföldi példára is felhívta a figyelmünket. Szlovákiában ugyanis nem vártak a csodára: a szomszédunkban már törvényileg tiltották ki a közutakról a 25 km/h végsebesség feletti, valamint a 25 kilónál nehezebb elektromos rollereket. Ráadásul ezekre kötelező felelősségbiztosítást is előírtak, így a száguldozó monstrumokat teljesen kiszorították a gyalogosok és a békés autósok közeléből.

 

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