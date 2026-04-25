Ketten utaztak az elektromos rolleren: egy 35 éves nő elhunyt
Egyelőre a baleset pontos részletei nem ismertek. Egy külföldi nő életét nem tudták megmenteni.
Szomorú, tragikus baleset történt még pénteken Bukarestben. Úgy tudni egy 35 éves nő életét vesztette, miután leesett egy elektromos rollerről az Unirii sugárúton – közölte a rendőrség, amiről a Maszol számolt be.
A tájékoztatás szerint a külföldi nő egy másik személlyel együtt utazott a járművön. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért és hogyan, de elveszítették az uralmat a roller felett, és a járdára zuhantak. A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
