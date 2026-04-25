Ketten utaztak az elektromos rolleren: egy 35 éves nő elhunyt

Szomorú, tragikus baleset történt még pénteken Bukarestben. Úgy tudni egy 35 éves nő életét vesztette, miután leesett egy elektromos rollerről az Unirii sugárúton – közölte a rendőrség, amiről a Maszol számolt be.

A tájékoztatás szerint a külföldi nő egy másik személlyel együtt utazott a járművön. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért és hogyan, de elveszítették az uralmat a roller felett, és a járdára zuhantak. A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.