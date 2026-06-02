A fővárosi Fidesz személyi változásokat jelentett be

Szatmáry Kristófot választotta a Fidesz a fővárosi szervezet új elnökének. Munkáját alelnökként Szepesfalvy Anna, Gyepes Ádám, Renge Zsolt és Lehoczki Ádám segíti majd.

A fővárosi Fidesz új elnöksége Fotó: Szatmáry Kristóf Facebook

Az új budapesti elnök, Szatmáry Kristóf közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy szerinte a pártnak aktívan kell dolgoznia a választói bizalom visszaszerzésén.

Kétféle állásponttal lehet ma találkozni a szervezeten belül. Az egyik szerint nincs más dolgunk, mint várni, mert a Tisza Párt idővel saját maga hibázik majd. Én ezt nem osztom. Ez így nem lesz elég

– fogalmazott.

Szatmáry szerint a választók visszaszerzéséhez szemléletváltásra van szükség.

Ha vissza akarjuk nyerni a választók bizalmát, akkor új stílusra, nagyobb felelősségvállalásra és nyitottabb testtartásra van szükség. Gesztusokra és a nemzeti polgári értékek kompromisszumok nélküli képviseletére

– írta.

A politikus kijelentette: a pártnak szembe kell néznie a korábbi hibákkal.

Kérnünk kell az emberek bizalmát, magunk mögött kell hagynunk mindazt, ami ártott nekünk, miközben világosan fel kell mutatnunk azokat az eredményeket is, amelyek az elmúlt 4+16 évben erőssé tették és kormányon tartották a Fideszt

Szatmáry Kristóf elmondta: az új budapesti elnökség egyik legfontosabb feladata a szervezet megújítása lesz.

Hiszek abban, hogy van bennünk elég erő ahhoz, hogy visszaszerezzük az ország többségének bizalmát. Tudom, hogy van mögöttünk erő, humántőke és támogatás ahhoz, hogy megújuljunk. Az új elnökség csapata fiatal (engem leszámítva), energikus és tettrekész lett. Övék a jövő.

Az új elnök egyúttal politikai kihívásként beszélt a Tisza Párt előretöréséről is, amely szerinte további munkára ösztönzi a jobboldalt.

A megválasztott alelnökök közül Lehoczki Ádám arról számolt be, hogy már meg is tartották első elnökségi ülésüket.

Azon fogunk dolgozni, hogy egyben tartsuk a közösségünket, az értékeinkhez hűen megújítsuk a szervezetet, és visszaszerezzük azoknak a bizalmát, akik úgy érezték, hogy az utóbbi években nem hallottuk meg az észrevételeiket

– írta.