A fővárosi Fidesz személyi változásokat jelentett be
Az új vezetés szerint a következő időszak legfontosabb feladata a bizalom visszaszerzése és a jobboldal megerősítése lesz a fővárosban.
Szatmáry Kristófot választotta a Fidesz a fővárosi szervezet új elnökének. Munkáját alelnökként Szepesfalvy Anna, Gyepes Ádám, Renge Zsolt és Lehoczki Ádám segíti majd.
Az új budapesti elnök, Szatmáry Kristóf közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy szerinte a pártnak aktívan kell dolgoznia a választói bizalom visszaszerzésén.
Kétféle állásponttal lehet ma találkozni a szervezeten belül. Az egyik szerint nincs más dolgunk, mint várni, mert a Tisza Párt idővel saját maga hibázik majd. Én ezt nem osztom. Ez így nem lesz elég
– fogalmazott.
Szatmáry szerint a választók visszaszerzéséhez szemléletváltásra van szükség.
Ha vissza akarjuk nyerni a választók bizalmát, akkor új stílusra, nagyobb felelősségvállalásra és nyitottabb testtartásra van szükség. Gesztusokra és a nemzeti polgári értékek kompromisszumok nélküli képviseletére
– írta.
A politikus kijelentette: a pártnak szembe kell néznie a korábbi hibákkal.
Kérnünk kell az emberek bizalmát, magunk mögött kell hagynunk mindazt, ami ártott nekünk, miközben világosan fel kell mutatnunk azokat az eredményeket is, amelyek az elmúlt 4+16 évben erőssé tették és kormányon tartották a Fideszt
Szatmáry Kristóf elmondta: az új budapesti elnökség egyik legfontosabb feladata a szervezet megújítása lesz.
Hiszek abban, hogy van bennünk elég erő ahhoz, hogy visszaszerezzük az ország többségének bizalmát. Tudom, hogy van mögöttünk erő, humántőke és támogatás ahhoz, hogy megújuljunk. Az új elnökség csapata fiatal (engem leszámítva), energikus és tettrekész lett. Övék a jövő.
Az új elnök egyúttal politikai kihívásként beszélt a Tisza Párt előretöréséről is, amely szerinte további munkára ösztönzi a jobboldalt.
A megválasztott alelnökök közül Lehoczki Ádám arról számolt be, hogy már meg is tartották első elnökségi ülésüket.
Azon fogunk dolgozni, hogy egyben tartsuk a közösségünket, az értékeinkhez hűen megújítsuk a szervezetet, és visszaszerezzük azoknak a bizalmát, akik úgy érezték, hogy az utóbbi években nem hallottuk meg az észrevételeiket
– írta.
Lehoczki szerint a végső cél egyértelmű:
Összegezve, azon fogunk dolgozni, hogy a jobboldal Budapesten erős legyen.
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Renge Zsolt is, aki szintén alelnöki megbízást kapott a fővárosi Fideszben:
Kiemelt célunk, hogy visszaszerezzük azoknak a támogatását és bizalmát, akik az elmúlt években úgy érezték, hogy nem kaptak kellő figyelmet, vagy nem hallottuk meg az észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat.
Renge hangsúlyozta, hogy a következő időszakban több közvetlen kapcsolatot szeretnének kialakítani a budapestiekkel.
Szeretnénk olyan politikát képviselni, amely egyszerre épít a jobboldal hagyományos értékeire és ad korszerű válaszokat a főváros előtt álló kihívásokra.
A tisztújítást követő nyilatkozatok alapján a budapesti Fidesz vezetése szerint nem elegendő kivárni a politikai ellenfelek hibáit, hanem aktív megújulásra, önvizsgálatra és a választókkal való szorosabb kapcsolatra van szükség.
