Lengyel Johanna a magánéleti válságáról: „Nem vagyok jól”

A TV2 Megasztár legutóbbi évadának győztese, Lengyel Johanna üstökösként robbant be a köztudatba, ám a hirtelen jött siker láthatóan nem szédítette meg. Az énekesnő a KVTV podcast vendégeként meglepő érettséggel és kendőzetlen őszinteséggel mesélt a mindennapjairól, a tehetségkutató utáni valóságról és a hírnévvel járó belső vívódásairól. A rajongók egy teljesen új, sebezhető, mégis rendkívül tudatos oldalát ismerhették meg a stúdióban, hiszen Johanna egyáltalán nem fél beszélni a siker nehezebb, magányosabb pillanatairól sem.

Lengyel Johanna Megasztár győzelme óta elfoglaltabb, mint valaha (Fotó: Máté Krisztián)

Lengyel Johanna visszajelzés nélkül is köszöni szépen, jól van

A fiatal énekesnő igyekszik két lábbal a földön járni, és a külső vélemények helyett a saját belső iránytűjére hagyatkozik: „El tudom engedni azt, hogy ki, mit gondol rólam. Mert én tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy mit gondolok magamról, és azt is meg tudom érteni, hogy ez nem mindenkinek fog bejönni, mert lehetetlen mindenki szükségleteit kielégíteni” – magyarázta Johanna. A hírnév hajhászása elmondása szerint sosem szerepelt a tervei között, a csillogást inkább csak a kemény munka velejárójának tekinti.

Nekem sosem volt célom az, hogy híres legyek. Mindig úgy gondoltam eleve rá, hogy ez nem tud számomra cél lenni, hogy én majd egy Arénát töltök meg például. Nekem ezek következmények

– vallotta be az énekesnő.

Kétségek a színfalak mögött

A magabiztos színpadi jelenlét mögött azonban komoly belső szorongások is húzódnak, és a környezete néha alig hisz a fülének, amikor a tehetséges lány a kétségeiről beszél.

Sűrűn van olyan, hogy akár így koncerten: vajon tudják, ki vagyok, felismernek, fog nekik tetszeni? És akkor mindig mondják, hogy: „Hát te hülye vagy!

– mesélte nevetve a műsorban. Ez a bizonytalanság és a hirtelen jött életmódbeli változás a személyes kapcsolataira is rányomta a bélyegét: „El tudom mondani, hogy egészen idáig minden évben más baráti társaságom volt” – engedett drámai betekintést a magánéletébe.

Teljesen oké, ha nincs jól

Miközben a közösségi média világa folyamatosan a tökéletességet és a megjátszott boldogságot sulykolja, Johanna egy rendkívül egészséges, példamutató hozzáállást tanúsít a hullámvölgyek megélésében. „Ha rosszul vagyok, vagy rossz pillanatom van, akkor én ott vagyok, hogy most nem vagyok jól, és ez teljesen oké, és ezt hagyom, hogy átmenjen rajtam” – zárta gondolatait. Ez a ritka önazonosság és fegyelmezettség bizonyítja, hogy Lengyel Johanna nem egy tiszavirág-életű celeb, hanem egy ízig-vérig érett előadó, akire hosszú távon is érdemes lesz odafigyelni.