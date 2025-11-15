Ki ez a lány?! Felrobbantotta a Megasztár színpadát Lengyel Johanna

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Megasztár idei évadának egyik nagy esélyese Lengyel Johanna. A tehetséges énekesnő egy héttel korábban Kökény Attilával párbajozott, és végül biztos továbbjutóként érkezett a negyedik élő show-ba - mindezt úgy, hogy nem sokkal korábban elvesztette a szeretett nagymamáját. Ezúttal ismét sikerült mindenkit lehengerelnie.

Megasztár: mindenkit lehengerelt Lengyel Johanna / Fotó: Metropol

Felrobbantotta a Megasztár színpadát Lengyel Johanna

A fiatal énekesnő ezen a héten Beyonce Medley című slágerét adta elő, hatalmas ováció közepette. A zsűri odáig volt érte, így nem meglepő, hogy ezúttal is simán továbbjutott a következő adásba.

Mutatjuk is Lengyel Johanna produkcióját!