RETRO RÁDIÓ

Ki ez a lány?! Felrobbantotta a Megasztár színpadát Lengyel Johanna

Fantasztikus produkcióval tért vissza a Megasztár tehetsége. Lengyel Johanna ezúttal Beyonce slágerével lépett színpadra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15.
Lengyel Johanna Megasztár show

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Megasztár idei évadának egyik nagy esélyese Lengyel Johanna. A tehetséges énekesnő egy héttel korábban Kökény Attilával párbajozott, és végül biztos továbbjutóként érkezett a negyedik élő show-ba - mindezt úgy, hogy nem sokkal korábban elvesztette a szeretett nagymamáját. Ezúttal ismét sikerült mindenkit lehengerelnie.

293A8848
Megasztár: mindenkit lehengerelt Lengyel Johanna / Fotó:  Metropol

Felrobbantotta a Megasztár színpadát Lengyel Johanna

A fiatal énekesnő ezen a héten Beyonce Medley című slágerét adta elő, hatalmas ováció közepette. A zsűri odáig volt érte, így nem meglepő, hogy ezúttal is simán továbbjutott a következő adásba.

Mutatjuk is Lengyel Johanna produkcióját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu