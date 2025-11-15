Most kiderült: ez a zsűritag a legnagyobb taktikus a Megasztárban

Immár negyedik élő show-jával tért vissza a Megasztár. Kedl Olivia lenyűgöző előadását követően az egyik műsorvezető, Szépréthy Roland állt elő, hogy megosszon néhány adatot a zsűrivel arról, kinek van közülük a legnagyobb szíve, és ki a legnagyobb taktikus.

Most kiderült: ez a zsűri a legnagyobb taktikus a Megasztárból / Fotó: Metropol

Most kiderült: ő a Megasztár legtaktikusabb zsűrije

Az első helyre, mint legjobb szívű zsűri, Herceg Erika került, aki hat igent adott az előző fordulóban. Utána következett Curtis, öt igennel. Tóth Gabi és Marics Peti bizonyult tehát a legszigorúbbnak, három igennel: közülük is Marics Peti valódi taktikusnak lett elkönyvelve, miután a saját versenyzőinek adott igent, habár az énekes állította, biztosan csak véletlen volt.

Marics Peti a Megasztár Mourinhója, és nagyon nagy taktikus a pali. Én nagyon kedvelem őt, de tényleg csak a vak nem látja, hogy mit művel

- fejtette ki a véleményét Curtis.