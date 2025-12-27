„Ez egy csoda volt, amit el kell mondanom” - Gáspár Laci sokkoló kórházi élményéről mesélt

Gáspár Lacival sosem kérkedett a hitével, de a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor karácsonyi epizódjának felvételén szóba került a téma. Az énekesről kevesen tudják, hogy nagyon mélyen Isten hívő ember, és épp a közelmúltban erősítette meg az Istenbe vetett hitét - derül ki a Bors cikkéből.

Gáspár Laci hajnalban kapta a telefont és azonnal rohant a kórházba (Fotó: YouTube)

Gáspár Laci: Nagyon nagy baj történt…

„A csodatévő Isten bele tud nyúlni mindenbe" – kezdte a Megasztár első szériájának harmadik helyezettje. – „Én nem csak azért tudok imádkozni, ami van, vagy ami legyen, de még azért is, hogy a múlt megváltozzon. Mert Istennél nem számít az idő! Mondok is egy példát. Nem fogom elmondani, hogy pontosan kivel és mi történt. Egy a lényeg, hogy egyik hajnalban anyukám sírva hívott fel, hogy menjek azonnal, mert kórház és minden van. Elindultunk, tizenhárom perc volt, mire odaértünk a kórházba. Közben beszéltem még egy hozzátartozóval, aki sírva mondta, hogy mit mondott az orvos. Letettem a telefont és imádkozni kezdtem.”

Azt kértem Istentől, hogy mire odaérek, változzon meg ez a dolog és mondják azt, hogy félreértette és nem mondták azt, amit ő hallani vélt”

– mesélte az őszintén ledöbbent Hajdú Péternek a népszerű előadó.

Gáspár Laci Isten erejére támaszkodott és megtörtént a csoda (Fotó: YouTube)

Felfoghatatlan ami ezután történt és nehéz nem isteni csodaként értelmezni. Az ima ereje ugyanis legyőzte a valóságot és megváltoztatta a múltat. Legalábbis Gáspár Laci így véli.

Amikor odaértem a kórházba, ott volt az orvos és az a férfi rokon is, aki sírva mondta nekem a hírt. Az orvos pedig közölte, hogy most már jobban lesz a beteg. Mindezt úgy, hogy láttam a rokonunkat és nagyon kemény volt a látvány. Végül rákérdeztem, hogy van-e az a dolog, amit én hallottam és ő közölte, hogy ő olyasmit nem is mondott. Én persze tudtam, hogy nincs ott félreértés, hanem mindezt Isten csinálta. Na, ezek a nagy dolgok! Ez maga a csoda! Ez is hasznára vált az én hitemnek…

Gáspár Laci szerint Isten mindent meg tud változtatni. Még a múltba is bele tud nyúlni. „Ez egy csoda volt, amit el kell mondanom, mert a csodák nem azért történnek, hogy neked jó legyen, hanem hogy elmond, hogy Isten él, létezik és gyógyít” – zárta gondolatait.