Igazi autócsoda: Gáspár Laci megmutatta, milyen álomverdája van

Aki követi Gáspár Lacit, az jól tudja, hogy az énekes egyáltalán nem veti meg a luxust, szereti a szép, drága dolgokat, a rajongói pedig folyton csak ámulnak azon, hogy milyen elképesztő kocsicsodákkal jár. A híresség most ismét elkápráztatta az embereket, ugyanis nem akármilyen figyelemfelkeltő járgányról tett ki egy képet.

Gáspár Laci Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Laci egy zöld Lamborghini mellett látható a legújabb fotóján, amin ráadásul éppen azt figyelhetjük meg, hogy ő maga mossa a gyönyörű álomautót.

Ezek alapján az énekes annyira szereti ezt a luxusverdát, hogy ő maga tartja tisztán és rendben, ami teljesen érthető, hiszen valóban egy hihetetlenül szép járműről van szó, amire joggal lehet büszke.

Gáspár Laci rajongói rengeteg dicsérő kommentet hagytak a posztnál, sokan írták neki, hogy igazán jó az ízlése és nagyon vigyázzon magára az utakon – felesége is reagált egy tüzes és egy szívecskés hangulatjellel, vagyis ezek alapján neki is nagyon bejön a zöld Lamborghini.

Ide kattintva lehet megtekinteni Gáspár Laci posztját.