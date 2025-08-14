RETRO RÁDIÓ

Igazi autócsoda: Gáspár Laci megmutatta, milyen álomverdája van

Gáspár Laci egy igazán figyelemfelkeltő kocsival jár.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 14:30
Gáspár Laci autó Lamborghini

Aki követi Gáspár Lacit, az jól tudja, hogy az énekes egyáltalán nem veti meg a luxust, szereti a szép, drága dolgokat, a rajongói pedig folyton csak ámulnak azon, hogy milyen elképesztő kocsicsodákkal jár. A híresség most ismét elkápráztatta az embereket, ugyanis nem akármilyen figyelemfelkeltő járgányról tett ki egy képet.

Gáspár Laci
Gáspár Laci Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Laci egy zöld Lamborghini mellett látható a legújabb fotóján, amin ráadásul éppen azt figyelhetjük meg, hogy ő maga mossa a gyönyörű álomautót.

Ezek alapján az énekes annyira szereti ezt a luxusverdát, hogy ő maga tartja tisztán és rendben, ami teljesen érthető, hiszen valóban egy hihetetlenül szép járműről van szó, amire joggal lehet büszke.

Gáspár Laci rajongói rengeteg dicsérő kommentet hagytak a posztnál, sokan írták neki, hogy igazán jó az ízlése és nagyon vigyázzon magára az utakon – felesége is reagált egy tüzes és egy szívecskés hangulatjellel, vagyis ezek alapján neki is nagyon bejön a zöld Lamborghini.

Ide kattintva lehet megtekinteni Gáspár Laci posztját.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu