Koncz Gábor: Nagyon megható, amit történt, ezért érdemes élni

Az utóbbi időben több olyan dolog is történt az életében, amikor rá nem jellemző módon elérzékenyült és meghatódott a 87 éves Koncz Gábor, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész.

Koncz Gábor három fontos díjat is kapott rövid idő alatt (Fotó: Czimbal Gyula \ MTI)

Koncz Gábor komoly díjakat vehetett át

Március 15-én kaptam a Kossuth nagydíjat, a kitüntetést március 15-én, az Országház Kupolacsarnokában vehettem át. Az elsőn anyámék is ott voltak, nem akartak ugyan bejönni, mondván, hogy szerény vidéki emberek, úgy kellett betuszkolni őket… A második nagy megtiszteltetés az volt, hogy a Földindulás című filmért megkaptam Párizsban a legjobb alakításért járó díjat. Mága Zoli barátom felkérése volt a harmadik, ez megkoronázta az évet, nagyon jólesett. Kaptam tőle egy gyönyörnyű szép hegedűt, a barátaimnak megmutattam, magam mellé tettem az ágyban, miután hazajöttem, csak bámultam, milyen szép darab

– mesélte megkeresésünkre.

Mága Zoltánt jó ideje jól ismeri. Amikor a hegedűművész megkérte őt, hogy lépjen fel az újévi nagykoncertjén, akkor Koncz Gábor azt válaszolta neki, hogy nem áll olyan közel a zenéhez – de barátja megnyugtatta, hogy nem hegedülnie kell. „Elmondasz egy szép, hazafias verset” – javasolta neki a hegedűművész. Ez lett Wass Albert Üzenet haza című verse: Wass Albert munkásságát amúgy korábban is követte, játszott általa írt darabban is.

Akkor lennék boldog, ha el tudnék menni Mezőkeresztesre, hogy mindezt el tudjam mondani szüleimnek, a rokonaimnak, akik ott vannak eltemetve. Várják ezeket az információkat, hogy halljanak rólam valamit. Tudom, hogy érzik és hallják... Amikor arra járunk a feleségemmel, mindig meglátogatom őket. Én nem imádkozom ott, hanem beszélgetünk, ez érdekli őket. És arra is büszke vagyok, hogy a falu összegyűjtött 12 millió forintot és csináltattak nekem egy szobrot, mindig megtekintem, amikor arra megyek. Amikor ott megállok, mindig úgy érzem, hogy Isten rám teszi a kezét. A díjakkal kapcsolatban is ő járt közben… én hiszek ilyen dolgokban.

Évtizedeken át kaszkadőr nélkül dolgozott Koncz Gábor (Fotó: Czimbal Gyula / MTI)

Koncz Gábort mindenki a férfias szerepeiről ismeri, mint ismert, évtizedeken át sok kemény, emberpróbáló feladatot kaszkadőr nélkül csinált meg kalandfilmekben, verekedett, lovagolt, semmilyen fizikai feladattól nem rettent meg. „Pár évvel ezelőtt azonban átestem egy gerincműtéten, addig soha semmi bajom nem volt. Addig én voltam a Koncz Gabi, aki mindenre vállalkozik, mindent megcsinál, nagyon rugalmas voltam.”

De egyszer szólt a telefon, odamentem az íróasztalhoz, és beleállt egy fájdalom...

„Elmentem, doktor Varga Péter Pál megoperált a gerincklinikán. Amikor a kupolacsarnokban a Kossuth-nagydíjat kaptam, akkor ő épp Széchenyi-díjat kapott, ott találkoztunk később” – mesélte a színész.