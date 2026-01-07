Koncz Gábor: Nagyon megható, amit történt, ezért érdemes élni
Három nagy öröm érte mostanában a legendás színészt, erről is mesélt lapunknak. Mint mondta, érzi és meghatja a közönség szeretete, célja, hogy nyomot hagyjon és méltósággal öregedjen meg. Koncz Gábor beszélt a nemrég kapott díjakról, a vadászatról, Mága Zoltánról, a temetőről, ahol szülei és rokonai pihennek, az édesanyjától kapott receptekről, de a tavaszi tervek is szóba kerültek.
Az utóbbi időben több olyan dolog is történt az életében, amikor rá nem jellemző módon elérzékenyült és meghatódott a 87 éves Koncz Gábor, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész.
Koncz Gábor komoly díjakat vehetett át
Március 15-én kaptam a Kossuth nagydíjat, a kitüntetést március 15-én, az Országház Kupolacsarnokában vehettem át. Az elsőn anyámék is ott voltak, nem akartak ugyan bejönni, mondván, hogy szerény vidéki emberek, úgy kellett betuszkolni őket… A második nagy megtiszteltetés az volt, hogy a Földindulás című filmért megkaptam Párizsban a legjobb alakításért járó díjat. Mága Zoli barátom felkérése volt a harmadik, ez megkoronázta az évet, nagyon jólesett. Kaptam tőle egy gyönyörnyű szép hegedűt, a barátaimnak megmutattam, magam mellé tettem az ágyban, miután hazajöttem, csak bámultam, milyen szép darab
– mesélte megkeresésünkre.
Mága Zoltánt jó ideje jól ismeri. Amikor a hegedűművész megkérte őt, hogy lépjen fel az újévi nagykoncertjén, akkor Koncz Gábor azt válaszolta neki, hogy nem áll olyan közel a zenéhez – de barátja megnyugtatta, hogy nem hegedülnie kell. „Elmondasz egy szép, hazafias verset” – javasolta neki a hegedűművész. Ez lett Wass Albert Üzenet haza című verse: Wass Albert munkásságát amúgy korábban is követte, játszott általa írt darabban is.
Akkor lennék boldog, ha el tudnék menni Mezőkeresztesre, hogy mindezt el tudjam mondani szüleimnek, a rokonaimnak, akik ott vannak eltemetve. Várják ezeket az információkat, hogy halljanak rólam valamit. Tudom, hogy érzik és hallják... Amikor arra járunk a feleségemmel, mindig meglátogatom őket. Én nem imádkozom ott, hanem beszélgetünk, ez érdekli őket. És arra is büszke vagyok, hogy a falu összegyűjtött 12 millió forintot és csináltattak nekem egy szobrot, mindig megtekintem, amikor arra megyek. Amikor ott megállok, mindig úgy érzem, hogy Isten rám teszi a kezét. A díjakkal kapcsolatban is ő járt közben… én hiszek ilyen dolgokban.
Koncz Gábort mindenki a férfias szerepeiről ismeri, mint ismert, évtizedeken át sok kemény, emberpróbáló feladatot kaszkadőr nélkül csinált meg kalandfilmekben, verekedett, lovagolt, semmilyen fizikai feladattól nem rettent meg. „Pár évvel ezelőtt azonban átestem egy gerincműtéten, addig soha semmi bajom nem volt. Addig én voltam a Koncz Gabi, aki mindenre vállalkozik, mindent megcsinál, nagyon rugalmas voltam.”
De egyszer szólt a telefon, odamentem az íróasztalhoz, és beleállt egy fájdalom...
„Elmentem, doktor Varga Péter Pál megoperált a gerincklinikán. Amikor a kupolacsarnokban a Kossuth-nagydíjat kaptam, akkor ő épp Széchenyi-díjat kapott, ott találkoztunk később” – mesélte a színész.
A tévénézők legutóbb ugyan kerekesszékben látták, de ha teheti, persze gyalog jár. „Amikor a koncerten felálltam a kerekesszékből, minden erőmet összeszedve, hatalmas tapsot kaptam… ennyire figyelemmel kísérik az emberek, mit történik velem, ez nagyon megható! Ezért érdemes élni, már akár meg is halhatok... Lépcsőzni nem nagyon tudok, de nem kerekesszékkel járok, hanem egy mogyorófából faragott fokossal járok. Ha valaki azt mondja rá, hogy az bot, én kijavítom: ezzel fát is lehet vágni, ölni is lehet” – tette hozzá.
Koncz Gábor és a vadászat: még nem mondott le róla
Nagyon sok barátja hívja vadászni, de nem tud felmenni a lesre a gerincműtét miatt. A barátok persze így is szeretnék, ha ott lenne velük: „Csak gyere ki, majd felviszünk daruval, mondják a barátaim. Nagyon megható, hogy azt szeretnék, hogy jól érezzem magam. Mozogni azért szeretek, van egy úszómedencém, abba néha belemegyek. Nyolcvanéves koromig nagyon sokat mozogtam... Négy lovam volt, azokat is nagyon szerettem” – emlékezett.
Lovagolt sokat, de lóversenyre nem járt, bár Csurka István mindig hívta. A Dunát úszta át inkább a lovakkal Gödnél. Mint mesélte, léc nélkül, mezítláb vízisízett, de fontos volt neki, hogy legyenek emberek a parton, ugyanis kellett neki a közönség. „Rendkívül hiú vagyok, szerettem megmutatni azt, amit tudok” – magyarázta a színész.
Szilveszterkor átmentek hozzá a barátok, a felesége (akit egy piacon ismert meg) finom ételeket készített:
A Mága Zoltán koncerten is nagyon jó ételek voltak, de a nejem isteni lencselevest készített kolozsvári szalonnával… én nagyon szeretem, ahhoz vagyok szokva. Édesanyámtól sok receptet tanultam, csodálatos ételeket készített, mielőtt meghalt, kis cetlikre felírta az ételeket, amit nagyon szeretek, például a madártej receptjét. Odaírta mindegyik végére, hogy jó étvágyat kisfiam, pedig már nagy ló voltam... A parasztételeket szeretem legjobbak, amiket megszoktam. Ha pedig vadászunk, és lövök egy szarvast, akkor abból kapnak a barátok is: csodálatos szarvasszalámit készítettem, a feleségem füstölte.
Koncz Gábor Magyarországon érzi magát legjobban
Mint mesélte, sokat járt külföldön, de itthon az igaz. „Sehol nem éreztem olyan jól magam, mint az országomban, a földemen. Minden fű, bokor ismerősöm” – tette hozzá. Szeret beszélni kalandos, tartalmas életéről, a hovatartozásáról. Az elmúlt időszakban sokat forgattak vele az életéről, ezen felvételek egy jó részét még nem mutatták be a tévében.
Mostanában három darabban találkozhatnak vele a nézők. „Az a legjobb, amikor a nézők jönnek veled, és értik, amit mondasz... A Krémes keringő az egyik kedvencem, Dörner György a rendezője és a zeneszerzője a darabnak” – mesélte a színész, aki Újszínházban is mindig érzi az emberek szeretetét. Hosszú karrierje alatt rengeteg ismert filmben szerepelt: mint mondta, az a célja, hogy nyomot hagyjon és méltósággal öregedjen meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre