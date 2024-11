Koncz Gábor: „A feleségem nélkül nem is tudom, hogy lennék-e még”

Koncz Gábor 86 évesen is aktív életet él, hiszen szívesen időzik hobbijának a vadászatnak is. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy még most is vadászik, és beszélt fiatalabb feleségéről is, akivel már 8 éve házasok.

Koncz Gábor 8 éve házasodott össze fiatalabb feleségével Fotó: Czinege Melinda CZM

„Amikor elhívnak régi cimborák, régi vadászok, megyek. Mindent megtesznek, terepjáróval odavisznek, ahova akarom” – mesélte a Halhatatlanok Társulatának színésze, aki még most is gyakran fellép, pedig gerinc- és csípőműtéte is volt. Elmondása szerint a színpad és a közönség szeretete elixír számára, ezért amíg teheti, játszani fog!

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész imádja a természetet Fotó: Németh András Péter

8 évvel ezelőtt talált rá harmadik feleségére Koncz Gábor

A színészre 8 évvel ezelőtt ismét rátalált a szerelem, Kata személyében, aki örömmel gondoskodik róla.

„A feleségem nélkül nem is tudom, hogy lennék-e még egyáltalán, mert mindent ő csinál, ő segít. Nem beszéltünk az esküvőről, nem volt nagy ceremónia, két vadász cimborám volt a tanú” – mesélte Koncz Gábor, aki azt is elárulta, hogy a Lehel piacon, hogyan ismerkedtek meg.

Jé, mondom, ez a szép szőke csaj mit csinál, mit árul. Ő is meglepődött, mert megismert engem. Mondom adjál nekem mézeskalácsot, és eladott vagy két-három darabot. Legközelebb mikor mentem, akkor már egy szívet adott, de ingyen. Aztán elhívtam vacsorázni, meg mit tudom én, tehát magyarul összejöttünk

– mesélte a színművész legenda, aki nagyon ritkán beszél a magánéletéről.