Felcsaptak a lángok a Május 1. térnél, rohantak a tűzoltók

Négy helyről érkeztek a lánglovagok a tűzhöz.

Létrehozva: 2025.08.10. 12:55
Módosítva: 2025.08.10. 12:55
aljnövényzet Május 1 tér katasztrófavédelem láng tűz

Riasztották a tűzoltókat, miután mintegy két hektáron égett az erdő aljnövényzete Tápiószecső külterületén, a Május egy tér közelében.

A nagykátai hivatásos, a kókai önkormányzati, a tápiószecsői és a sülysápi, valamint a kókai önkéntes tűzoltók három vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat. A rajok megszüntetik a beizzásokat – írja a katasztrófavédelem.

 

