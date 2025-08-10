Felcsaptak a lángok a Május 1. térnél, rohantak a tűzoltók

Riasztották a tűzoltókat, miután mintegy két hektáron égett az erdő aljnövényzete Tápiószecső külterületén, a Május egy tér közelében.

A nagykátai hivatásos, a kókai önkormányzati, a tápiószecsői és a sülysápi, valamint a kókai önkéntes tűzoltók három vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat. A rajok megszüntetik a beizzásokat – írja a katasztrófavédelem.