Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Gül baba utcában

Riasztották a tűzoltókat, miután egy lakatlan családi ház konyhájában ütött ki tűz a II. kerületi Gül baba utcában.
A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat, a munkálatok közben kihoztak az épületből három gázpalackot. Az egységek jelenleg átszellőztetik és átvizsgálják az épületet - írja a katasztrófavédelem.
