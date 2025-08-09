RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Gül baba utcában

Az egységek jelenleg átszellőztetik és átvizsgálják az épületet

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.09. 09:25
II. kerület tűz baleset katasztrófavédelem családi ház

Riasztották a tűzoltókat, miután egy lakatlan családi ház konyhájában ütött ki tűz a II. kerületi Gül baba utcában.

A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat, a munkálatok közben kihoztak az épületből három gázpalackot. Az egységek jelenleg átszellőztetik és átvizsgálják az épületet - írja a katasztrófavédelem.

 

