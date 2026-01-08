Ma lenne 91 éves a rock and roll királya: ez okozta a halálát

Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban. Énekes karrierje 1954-ben kezdődött, ő lett a rockabilly, a gyors tempójú country és rhytm and blues keverékének első képviselője. Hamarosan megismerkedett Tom Parker ezredessel, aki a menedzsere volt éveken keresztül, és ettől kezdve az RCA records adta ki dalait. Első kislemeze, a "Heartbreak Hotel" 1956-ban jelent meg, és hatalmas sikert aratott. 1973-ban az ő koncertjét közvetítették először műholdon keresztül. Élete vége felé gyógyszerfüggőségtől szenvedett, amely megviselte szervezetét és végül negyvenkét éves korában, 1977-ben hunyt el. Elvis a mai napig kulturális ikon, őt tartják a Rock 'n' Roll királyának.

Ma lenne 91 éves Elvis Presley, a rock and roll királya.

Wass Albert is január 8-án született

Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert erdélyi magyar író és költő 118 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Válaszúton ( Răscruci). Kolozsvárott, Debrecenben, majd a németországi Hohenheimben és Párizsban, a Sorbonne-ontanult. 1932-ben visszatért Erdélybe. 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Magyarországon szélesebb körben csak halála után fedezték fel. Ismert könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet saját ősi nemzetségének történetén szűrve, 1050-től egészen a jelenkorig - olvasható a Wikipédián.

Az egyik legnagyobb elme is ezen a napon született

Stephen Hawking angol fizikus ugyancsak január 8-án született, méghozzá 1942-ben. Kutatási területei voltak többek között a kvantumgravitáció, a fekete lyukakból instabilitása, a kozmológiai infláció, a húrelmélet, a féreglyukak és az univerzum sűrűségmátrixa. A legtöbben mégis a közérthető nyelven írt könyveiről és a BBC-nek illetve a Discoverynek forgatott ismeretterjesztő filmjeiből ismerik. A világhírű fizikus 2018-ban hunyt el, épp azon a napon (március 14.) amikor Albert Einstein született és ami egyben a nemzetközi π-nap is.

5 helyen várják a véradókat ma a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

13:00-18:00 óra között a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban ( 1163. Budapest, Havashalom u. 43.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

13:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

Kezdetét veszi az Educatio oktatási szakkiállítás

Január 8-10. között újra megnyitja kapuit az Educatio oktatási szakkiállítás Budapesten, a Hungexpón – hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton a közösségi oldalán. Három nap, ahol a jövőd találkozik a lehetőségeiddel, egy helyen lesz jelen a magyar felsőoktatás teljes kínálata: egyetemek, képzések, ösztöndíjak, életutak – fogalmazott videóüzenetében Varga-Bajusz Veronika. Az esemény részletei itt találhatók.