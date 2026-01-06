RETRO RÁDIÓ

Családja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt Michael Schumacher

A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

2026.01.06.
Létrehozva: 2026.01.06. 14:52
Megrázó tragédia történt: 75 éves korában elhunyt Michael Schumacher wisconsini író, számos ismert életrajz szerzője - erősítette meg a családja.

Gyász, elhunyt Michael Schumacher Fotó: shutterstock

Elhunyt Michael Schumacher

Michael Schumacher december 29-én halt meg – közölte lánya, Emily Joy Schumacher. A halál okát nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Államokban élő szerző elsősorban életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének krónikásaként vált ismertté.

Schumacher olyan meghatározó művek szerzője volt, mint a filmrendező Francis Ford Coppoláról, a zenész Eric Claptonról, valamint a Beat-nemzedék költőjéről, Allen Ginsbergről szóló életrajzok. Munkái között szerepelt George Mikan kosárlabdázó pályafutását feldolgozó könyv, valamint Will Eisner képregényalkotó életútját bemutató kötet is.

A Michigan-tó partján élve több könyvében dolgozta fel az Edmund Fitzgerald teherhajó 1975-ös elsüllyedését, az 1913-as nagy vihart, amely több száz tengerész életét követelte, valamint egy 1958-as hajókatasztrófa túlélőinek történetét - írja az Origo az ABC News alapján.

 

