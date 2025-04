Megtaláltuk Elvis Presley hasonmását – Amerikában énekelne a magyar Király

„Főként a munkára és a családomra összpontosítok, hisz ott is helyt kell állnom. Egy multicégnél dolgozom. Szabadidőmben szeretek kirándulni, horgászni, na és persze zenét hallgatni.

A kedvesemmel és a kisfiával élek.

Lassan hat éve alkotunk egy családot így hárman, a legnagyobb boldogságban” – árulta el.

Párja mindenben támogatja Zoltánt Fotó: Mák Zoltán

Tatabányán egyre többen ismerik föl

Más boldogsága is van, ugyanis Zoltánt Elvis „jelmez” nélkül is egyre többen ismerik fel, ami kifejezetten nagy örömet jelent számára.

„Tatabányán, a szülővárosomban sokan rám köszönnek, hogy: „Szevasz, Király”. Ez nagyon jó érzés.

Boldog lennék, ha az ország többi részén is így lenne, de ebbe még rengeteg munkát kell fektetni.

Ez persze nem baj, hisz tele vagyok energiával” – mondta mosolyogva, és egy meglepő dologra is fény derült, bizony Elvis és az ő élete között van néhány hasonlóság, egyet ki is emelt. „Én is egy gitárt kaptam édesanyámtól szülinapomra, akárcsak ő. Sajnos azóta már elvesztettem édesanyámat, ezért ez a gitár és ez az emlék még édesebb, fontosabb számomra” – tette hozzá.