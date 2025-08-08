Tragédia: gyermekei apját gyászolja a világhírű énekesnő

A férfi három éven át harcolt a rákkal.
Több, mint három évig harcolt a melanómával Brandon Blackstock, az énekesnő Kelly Clarkson volt férje, menedzsere és gyermekei édesapja. A producer életének 48. évében hunyt el, a halálhírét a családja is megerősítette - írja a Bors.
Brandon több mint három éven át bátran harcolt a rákkal. Békében ment el, családja körében. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, és kérjük, mindenki tartsa tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban
– tudatták a szomorú hírt a férfi szerettei.
Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2006-ben ismerkedett meg, majd 2012-ben eljegyezték egymást, a házasságukból pedig két gyermek született. 2020-ben azonban szakítottak és 2022-ben hivatalosan is elváltak. Az énekesnő korábban elhalasztotta Las Vegas-i fellépéseit, mert a volt férje állapota miatt a családjával akart lenni, és az a hír is felröppent, hogy befejezheti „The Kelly Clarkson Show” című műsorát, miután az többször is elmaradt, ám most kiderült, ennek hátterében a családi dráma állhatott - írja a Mirror.
