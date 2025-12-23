RETRO RÁDIÓ

Szívszorító képpel emlékezett 4 éve elhunyt testvérére Szorcsik Viki

Rettenetesen fájdalmas elveszíteni közeli rokont, különösen egy testvért. Ezt a fájdalmat, mélységes gyászt átélte Szorcsik Viki, aki most öccséről posztolt egy megható képet.

Mindig súlyos fájdalom, ha haláleset történik a családban: Szorcsik Viki épp négy éve veszítette el az öccsét. A fájdalom nem múlik, az évfordulóra pedig egy olyan fotót keresett, amelyen a testvére vidám, felszabadult.

Szorcsik Viki négy éve veszítette el testvérét
Fotó: instagram.com/csikviki

Ma van 4 éve pontosan, most, hajnali 4 órakor, hogy elhagytál minket és úgy döntöttél, hogy jobb lesz neked máshol… A fájdalom és a hiányod feldolgozhatatlan” – írta megtörten a színésznő, aki hozzátette:

Annyira sajnálom, bárcsak újrakezdhetnénk, bárcsak még egyszer megölelhetnélek, bárcsak újra szólhatnék hozzád… mindent megadnék, mindent!

Szorcsik Viki testvérének halála megrázta a családot 

A színésznő öccse hosszú betegség után hunyt el. A színésznő azóta is nehezen éli meg a mindennapokat, különösen azokat a pillanatokat, évfordulókat, amelyek Béláról szóltak. Viki a mai napig fájó szívvel emlékezik, hiszen testvérével nagyon szoros kapcsolatuk volt: érthetően azóta sem szívesen beszél a történtekről, igyekszik magában megélni a fájdalmát.

Bár a december a szeretetről szól a legtöbb embernek, a visszafogottabb életet élő Szorcsik Vikinek és családjának már nem lesz soha többé ugyanaz ez az ünnep sem. Ahogyan a öccse születésnapja is egy fontos dátum számukra. Viki megható sorokkal, a közösségi oldalán emlékezett meg testvére születésnapjáról, aki tavaly májusban lett volna még csak 40 éves. „Drága gyerek! Ma köszöntenénk, ha itt maradtál volna köztünk a 40. születésnapodon, de te máshol ünnepelsz már… Szomorú vagyok... nagyon, de tudom, hogy neked sokkal jobb már” – írta akkor Szorcsik Viki, aki nemrég majdnem rágalmazási perbe keveredett.

Nem múlik Szorcsik Viki gyásza
Fotó: instagram.com/csikviki

A színésznőnek és családjának nemcsak a májusi hónap a nehéz, hanem a karácsony is, hiszen Béla két nappal az ünnepek előtt hunyt el.

Ez mindenkinek nagyon nehéz, de egy szülőnek eltemetni a gyermekét, az szerintem a legkeményebb. Ezt már nem lehet visszacsinálni, ezzel együtt kell tudni élni. De ilyenkor, amikor közelednek az ünnepek, mindenki egyre lelkesebb, hogy mindjárt együtt az egész család… De a mi családunkból már mindig hiányozni fog valaki. Ilyenkor ez a mardosó hiányérzet hatványozódik, még nagyobb súllyal nyomja a szívünket

mondta korábban a Borsnak Szorcsik Viki.

 

