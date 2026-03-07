Hajmeresztő! Az ukrán aranykonvoj teljes története!

A Mandiner összegyüjtötte a megdöbbentő történet összes részletét.

Mint ismert március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A konvojjal hét ukrán állampolgár utazott, akiket a hatóságok előállítottak, majd később kiutasítottak az országból. A TEK akciójáról készült felvételek és a lefoglalt vagyonról közölt képek azonnal politikai üggyé tették a történetet, amelyre Kijev is feldúltan reagált - írja a Ripost.

A sötét hátterű Hennagyij Kuznyecov, az SZBU volt vezérőrnagya, aki az aranykonvoj gyanús szállítmányát kísérte

Forrás: X

A magyar kormány részéről jogosan merültek fel kérdések az ügyben, amelyekre máig sincsenek megnyugtató válaszok: miért páncélautókban, készpénzben és aranyrudakban utazott ekkora vagyon Magyarországon keresztül Ukrajnába, és miért titkosszolgálati-katonai hátterű emberek kísérték, ráadásul (ha jóindulatúan fogalmazunk, és elhisszük) nem is a lehető legrövidebb útvonalon?

Az ukrán fél szerint mindez egy teljesen törvényes banki művelet volt, amelyet az állami Oschadbank alkalmazottai végeztek. A budapesti vezetés viszont azt a kérdést feszegeti, hogy ha valóban szabályos, rutin jellegű banki tranzitról volt szó, akkor miért a korrupciógyanút erősítő készpénzt és aranyat választották a szabályos és átlátható átutalás helyett

és mit keresett a konvojban az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tábornoka.

Korrupt tábornok a páncélautóban

A Híradó.hu Vitalij Glagola kárpátaljai ukrán újságíró információira hivatkozva írta meg, hogy a Magyarországon elfogott egykori ukrán tábornok az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt vezérőrnagya volt. Glagola szerint ő korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) terrorizmus elleni különleges műveleti központját vezette, vagyis nem egy névtelen kísérőről, nem egy egyszerű biztonsági emberről, hanem az ukrán állambiztonsági apparátus egyik legbefolyásosabb figurájáról van szó, akinek a személye jelzi:

a mesés szállítmány közúti utaztatása sem rutin művelet lehetett.

A Híradó.hu által idézett Sztrana szerint az 50-es évei második felében járó hivatásos tiszt, Hennagyij Ivanovics Kuznyecov az SZBU vezérőrnagya volt, aki hosszú éveken át az ukrán terrorellenes struktúrákban töltött be vezető pozíciókat.