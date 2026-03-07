RETRO RÁDIÓ

Miért magas rangú ukrán kémelhárító kísérte az aranykonvojt?

Csak nem a Raiffeisen ukrán pénzét?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 09:32
ukrajna ukrán aranykonvoj tűzfalcsoport raiffeisen sbu magas rangú

A Tűzfalcsoport érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet.

Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt? ⚠️Az ukrán pénzszállító botránya kapcsán egy román oknyomozó újságíró hívja fel a figyelmet zavarba ejtő részletekre   Az SBU tábornoka, akit pénzmosás gyanújával Magyarországon fogtak el az Oschadbank pénzszállító személyzetével együtt, Gennadiy Kuznetsov, az SBU terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke, aki 2014–2015-ben az SBU „Alpha” különleges műveleti egységéhez tartozott - állítja Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság elítélte őt a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért (korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény). Korrupciós ügyek miatt KÉTSZER is elbocsátották az SBU-ból. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) feladata az állambiztonság védelme, a kémkedés és terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme. A 2019–2020-as vizsgálatok kimutatták, hogy Kuznetsov Andrij Jermak közeli munkatársa volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek. Kuznetsovot külön súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz FSB-vel, és az ATC egy részét az FSB előőrsévé alakította. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság ítéletet hozott Gennady Kuznyecov ellen katonai kötelességeinek elmulasztása miatt. Ukrajnában „Sobachnyk” (kb. „Kutyás”) néven ismerik, mivel ismert a vadászkutyák iránti lelkesedése. A román újságíró kitér arra is, hogy: Miért kapott Ukrajna készpénzes „segélyt” a bécsi Raiffeisen Banktól? Miért nem legálisan utalták át bankszámlákon keresztül? Egyébként, nem Ukrajna volt a Raiffeisen ellen, amiért még mindig Oroszországban működik? A nagy kérdés továbbá az szerinte, hogy miért lenne ez a kétes hírszerző felelős egy ilyen gyanús, hatalmas összegű pénzátutalásért? Hány hírszerző ügynökség tábornokáról hallottál már, aki ilyen típusú műveletekben vett részt - teszi fel a kérdést Iosefina Pascal.

(Ripost)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu