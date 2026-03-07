A Tűzfalcsoport érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet.

Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt? Az ukrán pénzszállító botránya kapcsán egy román oknyomozó újságíró hívja fel a figyelmet zavarba ejtő részletekre Az SBU tábornoka, akit pénzmosás gyanújával Magyarországon fogtak el az Oschadbank pénzszállító személyzetével együtt, Gennadiy Kuznetsov, az SBU terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke, aki 2014–2015-ben az SBU „Alpha” különleges műveleti egységéhez tartozott - állítja Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság elítélte őt a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért (korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény). Korrupciós ügyek miatt KÉTSZER is elbocsátották az SBU-ból. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) feladata az állambiztonság védelme, a kémkedés és terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme. A 2019–2020-as vizsgálatok kimutatták, hogy Kuznetsov Andrij Jermak közeli munkatársa volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek. Kuznetsovot külön súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz FSB-vel, és az ATC egy részét az FSB előőrsévé alakította. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság ítéletet hozott Gennady Kuznyecov ellen katonai kötelességeinek elmulasztása miatt. Ukrajnában „Sobachnyk” (kb. „Kutyás”) néven ismerik, mivel ismert a vadászkutyák iránti lelkesedése. A román újságíró kitér arra is, hogy: Miért kapott Ukrajna készpénzes „segélyt” a bécsi Raiffeisen Banktól? Miért nem legálisan utalták át bankszámlákon keresztül? Egyébként, nem Ukrajna volt a Raiffeisen ellen, amiért még mindig Oroszországban működik? A nagy kérdés továbbá az szerinte, hogy miért lenne ez a kétes hírszerző felelős egy ilyen gyanús, hatalmas összegű pénzátutalásért? Hány hírszerző ügynökség tábornokáról hallottál már, aki ilyen típusú műveletekben vett részt - teszi fel a kérdést Iosefina Pascal.

(Ripost)