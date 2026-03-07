Megérkeztek az első fotók a debreceni Háborúellenes Gyűlésről

Szombaton, március 7-én Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor miniszterelnök korábban megerősítette, a mai lesz a legnagyobb ilyen rendezvény.

Háborúellenes Gyűlés, Debrecen / Fotó: Kaiser Ákos

Az első fotók alapján máris sokan gyűltek össze. Orbán Viktor azt is elárulta, mindamellett, hogy ezúttal is beszédet mond, Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót is fognak tartani.

Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlés első fotóit!

