Megérkeztek az első fotók a debreceni Háborúellenes Gyűlésről
Máris sokan jelentek meg.
Szombaton, március 7-én Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor miniszterelnök korábban megerősítette, a mai lesz a legnagyobb ilyen rendezvény.
Az első fotók alapján máris sokan gyűltek össze. Orbán Viktor azt is elárulta, mindamellett, hogy ezúttal is beszédet mond, Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót is fognak tartani.
Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlés első fotóit!
