RETRO RÁDIÓ

Megérkeztek az első fotók a debreceni Háborúellenes Gyűlésről

Máris sokan jelentek meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 10:10
Módosítva: 2026.03.07. 10:15
debrecen Háborúellenes Gyűlés orbán viktor lázár jános szijjártó péter

Szombaton, március 7-én Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor miniszterelnök korábban megerősítette, a mai lesz a legnagyobb ilyen rendezvény.

Háborúellenes Gyűlés, Debrecen / Fotó: Kaiser Ákos

Az első fotók alapján máris sokan gyűltek össze. Orbán Viktor azt is elárulta, mindamellett, hogy ezúttal is beszédet mond, Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót is fognak tartani.

Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlés első fotóit!

Háborúellenes Gyűlés, Debrecen / Fotó: Kaiser Ákos
Háborúellenes Gyűlés, Debrecen / Fotó: Kaiser Ákos
Háborúellenes Gyűlés, Debrecen / Fotó: Kaiser Ákos
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu