Kocsis Máté: Minden, ami történt az ukránok részéről, támadás a hazánk ellen
Kocsis Mátét is mikrofonvégre kapták a mai Háborúellenes Gyűlésen.
Mint ismeretes, Ukrajna elnöke, Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, rajta keresztül pedig egész Magyarországot, közben pedig a Tisza Párt elnöke játssza az ártatlant.
A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ezzel kapcsolatban arról kérdezték Kocsis Mátét, hogy mennyire hiteles vagy éppen nem hiteles Magyar Péter viselkedése ebben az ügyben? A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője erre úgy fogalmazott, hogy nem az ártatlant játssza, hanem egy színjátékot - írja a Bors.
Minden, ami történt az ukránok részéről, támadás a hazánk ellen, akár az energiabiztonságunk ellen a Barátság kőolajvezeték elzárásával, akár a miniszterelnök fenyegetése. Ez Magyar Péter érdekében történik! Ez nyilván nem a kormány érdekében történik. Még a legelvakultabb tiszások sem gondolhatják komolyan, hogy Orbán Viktor érdeke, hogy életveszélyesen megfenyegessék, vagy hogy elzárják a kőolajvezetéket Magyarország elől és ezzel energiakrízist okozzanak. Ez egy Magyar Péterhez illő, tőle megszokott ócska színjáték, aminek a lényege az, hogy minden külföldi segítséget megkap ahhoz, hogy hatalomra jusson. Az ukránoknak az az érdekük, hogy egy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon. Ez lenne a tervük szerint Magyar Péter és a kormánya.
