Kocsis Máté: Minden, ami történt az ukránok részéről, támadás a hazánk ellen

Mint ismeretes, Ukrajna elnöke, Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, rajta keresztül pedig egész Magyarországot, közben pedig a Tisza Párt elnöke játssza az ártatlant.

Kocsis Máté / Fotó: YouTube

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ezzel kapcsolatban arról kérdezték Kocsis Mátét, hogy mennyire hiteles vagy éppen nem hiteles Magyar Péter viselkedése ebben az ügyben? A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője erre úgy fogalmazott, hogy nem az ártatlant játssza, hanem egy színjátékot - írja a Bors.