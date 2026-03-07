- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
Antal Szabolcs a Háborúellenes Gyűlésen: "Sem no-go zónákat, sem háborút nem akarunk!"
Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere a Fidesz-KDNP jelöltje Hajdú-Bihar vármegyében a 3. számú egyéni választókerületben. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében fejtette ki véleményét.
Antal Szabolcs Fidesz-KDNP jelenleg Hajdúsámson polgármestere, aki 2026-ban újabb fontos politikai szerepbe lépett: a Fidesz őt indítja egyéni országgyűlési képviselőjelöltként a 2026-os választásokon a hajdú-bihari 3. számú választókerületben. A polgármester Debrecenben ma, március 7-én a Digitális Polgári Körök által megrendezett Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében fejtette ki háborúval kapcsolatos véleményét - írja a Ripost.
Antal Szabolcs háborúellenes állásponton van
Antal Szabolcs Debrecenben a migárció és a háborús veszély párhuzamaira hívta fel a figyelmet, az óriási tömeg előtt:
Sorsdöntő választás előtt állunk. A migráció mint veszély nem múlt el. A háború olyan mint a migráció, ezt egyszer lehet elrontani, többször nem. A háborúba sodródást, a migrációt nem lehet visszafordítani. Nem akarunk no-go zónákat. Erős határvédelmet, nemzeti szuverenitást akarunk, olyan Európát, amely tiszteletbe tartja a tagállamok döntését. Rend vagy káosz? Mi a rend oldalán állunk, mi Magyarország oldalán állunk! Hajra Fidesz, Hajra Magyarország, hajrá Orbán Viktor!
- zárta gondolatait a politikus a debreceni Háborúellenes Gyűlésen.
