Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk

Zelenszkij parancsára embertelen módon zajlik a kényszersorozás Ukrajnában, ami kárpátaljai magyarokat is érint. Közülük több százan már soha nem fogják viszont látni a családjukat. Ezért is volt nagyon fontos, emblematikus jelenet, amikor a héten Oroszország két kárpátaljai férfit is elengedett az orosz fogságból. Egyikőjük, Csaba is részt vett a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, csakúgy, mint Szijjártó Péter külügyminiszter, akik a háborús foglyok hazaszállítását szervezte.

Szijjártó Péter a debreceni Háborúellenes Gyűlésre az egyik kárpátaljai hadifoglyot is magával vitte / Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda / MW

Négy éve próbálnak belerángatni minket ebbe a háborúba

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy több mint négy éve zajlik egy teljesen értelmetlen háború a szomszédságunkban, ahol nyílt embervadászat zajlik Ukrajna utcáin. "Az elmúlt négy esztendő minden egyes napján minket valahogy bele akartak rángatni ebbe a háborúba. Minden napra jutott legalább egy zsarolás és mi négy éve minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy minket ebbe a háborúba soha ne rángathassanak be" — fektette le.

Emlékeztetett arra is, hogy a Brüsszel-Berlin tengelyen született egy döntés, aminek három pontja van:

Egész Európát háborúba kell vinni. Az unió pénzét Ukrajnába kell vinni. Ukrajnát e kell hozni az unióba.

A külügyminiszter leszögezte: ők erre minden egyes nap nemet mondanak, mert ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk.

Minket nem támadott meg senki, ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk. Sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. Az ukránok pontosan tudják, hogy ha szuverén kormány marad Magyarországon, akkor ők soha a büdös életben nem csatlakoznak az unióhoz

— húzta alá.

Mivel ezt tudják, ezért minden eddiginél durvább módokon beavatkoznak a magyar választásokba. A céljuk egyértelmű: ukrán-barát miniszterelnök hazánk élére. A külügyminiszter hangsúlyozta: ők mindenre képesek. Korábban felrobbantották az Északi Áramlatot, most olajblokád alá vették hazánkat.

"Ne legyenek kétségeink, erről Brüsszellel és a Tisza Párttal is egyeztettek" — szögezte le a miniszter.

Egy valamivel azonban nem számoltak: mi nem ma kezdtük ezt a szakmát, nem a falvédőről jöttünk le és meg tudjuk magunkat védeni az ilyen támadásokkal szemben

— hangsúlyozta.