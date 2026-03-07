- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
Egyre keményebb fenyegetések és zsarolások érik hazánkat, a miniszterelnök mellett már sportolókat is halálosan fenyegetnek az ukránok. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kemény üzenetet küldött nekik.
Zelenszkij parancsára embertelen módon zajlik a kényszersorozás Ukrajnában, ami kárpátaljai magyarokat is érint. Közülük több százan már soha nem fogják viszont látni a családjukat. Ezért is volt nagyon fontos, emblematikus jelenet, amikor a héten Oroszország két kárpátaljai férfit is elengedett az orosz fogságból. Egyikőjük, Csaba is részt vett a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, csakúgy, mint Szijjártó Péter külügyminiszter, akik a háborús foglyok hazaszállítását szervezte.
Négy éve próbálnak belerángatni minket ebbe a háborúba
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy több mint négy éve zajlik egy teljesen értelmetlen háború a szomszédságunkban, ahol nyílt embervadászat zajlik Ukrajna utcáin. "Az elmúlt négy esztendő minden egyes napján minket valahogy bele akartak rángatni ebbe a háborúba. Minden napra jutott legalább egy zsarolás és mi négy éve minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy minket ebbe a háborúba soha ne rángathassanak be" — fektette le.
Emlékeztetett arra is, hogy a Brüsszel-Berlin tengelyen született egy döntés, aminek három pontja van:
- Egész Európát háborúba kell vinni.
- Az unió pénzét Ukrajnába kell vinni.
- Ukrajnát e kell hozni az unióba.
A külügyminiszter leszögezte: ők erre minden egyes nap nemet mondanak, mert ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk.
Minket nem támadott meg senki, ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk. Sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. Az ukránok pontosan tudják, hogy ha szuverén kormány marad Magyarországon, akkor ők soha a büdös életben nem csatlakoznak az unióhoz
— húzta alá.
Mivel ezt tudják, ezért minden eddiginél durvább módokon beavatkoznak a magyar választásokba. A céljuk egyértelmű: ukrán-barát miniszterelnök hazánk élére. A külügyminiszter hangsúlyozta: ők mindenre képesek. Korábban felrobbantották az Északi Áramlatot, most olajblokád alá vették hazánkat.
"Ne legyenek kétségeink, erről Brüsszellel és a Tisza Párttal is egyeztettek" — szögezte le a miniszter.
Egy valamivel azonban nem számoltak: mi nem ma kezdtük ezt a szakmát, nem a falvédőről jöttünk le és meg tudjuk magunkat védeni az ilyen támadásokkal szemben
— hangsúlyozta.
Szijjártó Péter a Háborúellenes Gyűlésen: fejétől bűzlik a hal
Zelenszkij halálos fenyegetése szerint megmutatja, hogy milyenek is az ukránok valójában: zsarolnak és fenyegetnek. "De mit várunk egy elnöktől, aki úgy zongorázik egy filmben, hogy látjuk mindkét kezét?" — tette fel a költői kérdést Szijjártó Péter.
A támadások középpontjában a miniszterelnök van, de azt tudni kell, hogy a fenyegetés az egész magyar nemzetnek szólt. Mi azonban ennek ellenére sem megyünk az ő háborújukba.
Sajnos már így is sok magyart vittek el egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Szerencsére közülük ketten már itthon vannak, emlékeztetett.
Szijjártó Péter felidézte azt a napokban történt esetet is, amikor Udvardi Panna teniszezőt is halálosan megfenyegették, mondván hogy ne merjen nyerni a tenisztornán ukrán ellenfelével szemben. A minsizter felszólította az ukrán verőembereket és magát az elnököt is, hogy vegyenek vissza ebből a tempóból.
Ez a háború egy üzleti modell
A miniszter azt is felemlegette, hogy Ukrajnában sokan vannak, akik többet kerestek ezen a háborún, mint amit keresnének a békében. Az ukránok azonban tartoznak egy magyarázattal: Miért utaztattak át Magyarországon eurómilliókat és aranytömböket? Mi volt ez az akció, amit lebuktattunk, azonnal adjanak magyarázatot.
Tanulják meg, hogy Magyarországa magyarok országa, aminek jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek
— szögezte le.
