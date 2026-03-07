Háborúellenes Gyűlés: Lukács Nikolasz Róka elfogadhatatlannak tartja Zelenszkij megnyilvánulását!

Debrecenben került megrendezésre a magyar kormány legújabb Háborúellenes Gyűlése, ami Orbán Viktor elmondása szerint még a Holdról is látszik. Lukács Nikolasz, vagy a küzdősportban ismert nevén Róka, is jelen van a találkozón, ahol saját pulttal reklámozza a Nemzet óráját, aminek számlapján a magyar miniszterelnök firkás rajza szerepel - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés debreceni megállóján Lukács Nikolasz is kitért Zelenszkij fenyegetésére (Fotó: Kaiser Ákos)

Lukács Nikolasz is állandó szereplővé vált a Háborúellenes Gyűléseken

Életemben először érzem azt, hogy többen ismernek meg egy ilyen rendezvényen, mint amikor lemegyek egy MMA-mérkőzésre. Elképesztő, hogy milyen szeretet vesz engem körbe és hatalmas az elfogadás az emberek között. Lassan úgy érzem, hogy feltöltődni járok ide

– mondta el a Borsnak az MMA-harcos.

Zelenszkij korábban egy erős fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral és a magyar emberekkel szemben. Lukács Nikolasz is reagált az ukrán vezető szavaira. „Egy elnök nem mondhat ilyet. Egészen felháborító. Ezzel nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem az egész magyar társadalmat fenyegette meg és ilyet nem lehet csinálni” - jegyezte meg Róka.

Lukács Nikolasz bízik Orbán Viktor döntéseiben

A dízel üzemanyag elzárása első lépésnek tökéletes volt. Megvétózta az uniós pénzek áramlását, illetve rengeteg pénzt sikerült most lefoglalniuk, ami Ausztriából ment volna Ukrajnába Magyarországon keresztül. Kezdésnek véleményem szerint ezek megfelelő lépések

– emelte ki az MMA-harcos.

Nikolasz elmondása szerint több indoka is volt, hogy Békéscsaba után Debrecenben is részt vegyen a Háborúellenes Gyűlésen. „Nyilván a Nemzet óra miatt vagyok itt elsősorban, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Orbán Viktor miket fog majd mondani. Azt is kiemelten fontosnak tartom, hogy megmutassuk, hogy mennyien is vagyunk a Fidesz táborában” - árulta el Lukács Nikolasz.