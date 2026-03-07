Valkusz Milán öccse is indul az Exatlonban: Marics Peti lesz az edzője?

Négy év kihagyás után idén végre visszatér az Exatlon Hungary a TV2-re. A rajongók már tűkön ülve várják a műsort, különösen, hogy tegnap már megismerhették a Kihívók és Bajnokok csapatát. Utóbbiban ráadásul a Valmar duó énekesének öccse, Valkusz Máté neve is feltűnt, aki természetesen Marics Petivel is jó viszonyt ápol. Ezért a többszörös magyar bajnok teniszező úgy döntött, egy kicsit megvicceli a Megasztár zsűritagját a kamerák előtt. Mutatjuk, miként tudta meg Marics a nagy hírt.

Valkusz Milán és Valkusz Máté is a tenisszel kezdték, de csak utóbbi lett profi sportoló, aki most az Exatlon 2026-os évadában szerepel (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Valkusz Milán testvére, Valkusz Máté már kisgyerekkora óta sportol, és bár több ágazatban is kipróbálta magát, végül a tenisz mellett maradt.

5 éves korom óta teniszezek, lassan 24 éve, és mindenem ez az egyéni sport. Ezért lesz nekem egy kicsit nehézkes ez, mert soha nem sportoltam csapatban, úgyhogy ez egy óriási kihívás számomra, hogyan tudok csapatban együttműködni a többiekkel

– kezdte Máté.

„Édesanyám 100 méteres sprinter volt, édesapám gerelyhajító, szóval, ők az atlétika pályán ismerkedtek meg, és így lettünk mi mindannyian sportolók. Igazából a bátyám és az öcsém is nagyon fiatal korunk óta próbálgattunk mindenféle sportot: úszás, judo, foci és végül a tenisz mellett raktuk le a voksot. Én a mai napig nem bántam meg, bár Milán, a testvérem egy kicsit másabb vizekre evezett el, de neki is bejött az a vonal” – mesélte a teniszező, utalva arra, hogy a bátyja a zenei karriert választotta.

Az Exatlon Valkusz Máté számára nagy kihívás lesz, de segítségül hívta Marics Petit tenisz edzőként (Fotó: TV2)

Kiderült, mit szólt Marics Peti az Exatlonhoz

Ennek ellenére úgy tűnik, a tenisz máig olyasmit, amit Máté nemcsak a bátyjával, hanem Marics Petivel is közösen űzhet, ezért úgy döntött, ezt használja fel arra, hogy elmondja neki a hírt: helyt kapott az Exatlon Hungary 2026-os évadában.

„Jövő hét csütörtökön egy gamer bárban nyomjuk a LOL-t, vagy rá? Meg egy teniszedzés is lenne előtte, oda meg lejöhetnél, mint edző” – kezdte Máté a telefonba a Valmar énekesének.

Tesó, tudod, hogy ejtés-átemelésben még mindig veretlen vagyok

– válaszolta nevetve Marics, akit épp a Hogyan tudnék élni nélküled? színdarab szünetében értek utol.