Kit látnál szívesen az Exatlon 2026 Bajnokcsapatában? - Szavazás
Idén visszatér a televízió képernyőre a TV2 egyik legkedveltebb műsora. Az Exatlon korábbi versenyzői a mai napig hatalmas népszerűségnek örvendenek, kíváncsiak vagyunk, ti melyik világbajnokot, olimpikont látnátok a Bajnokcsapatban!
Hatalmas az öröm a sport reality rajongói körében, amióta a TV2 bejelentette: idén újra lesz a kedvenc műsoruk. Az Exatlon a legendás Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel, de vadonatúj versenyzőkkel tér vissza.
Ezek közül a bajnokok közül kit szeretnél az Exatlonban látni?
Az előző évadokban számtalan olyan világbajnok, olimpiai bajnokot ismerhettek meg közelebbről a nézők, akiket addig csak a sport közvetítésekben láttak. De az Exatlon forgatása alatt jobban meg lehetett ismerni őket, milyen emberek, milyenek ha boldogok, vagy éppen mérgesek. Kíváncsiak vagyunk, az alábbi sportolók közül ti kiket választanátok be a piros csapatba!
Kucsera Gábor
Kétszeres világbajnok kajakozó, olimpikon. Kucsera Gábor ma a Fradi kajak-kenu szakágának vezetője, de mellette több televíziós műsorban is látható volt.
Tápai Szabina
Kucsera Gábor felesége, EHF kupa-győztes kézilabdázó. Férjével korábban gyakran vállaltak együtt televíziós felkéréseket, de egy ideje nem láthatták őket a nézők együtt műsorban.
Jakabos Zsuzsa
A magyar úszósport állócsillaga, Európa-bajnok, olimpikon. Jakabos Zsuzsa igazi közönségkedvenc, több újság címlapján szerepelt már.
Boráros Gábor
Többszörös MMA bajnok, aki szeret televízióban szerepelni. Boráros Gábor, akinek tragikus körülmények halt meg exe, Jákli Mónika, itthon szerepelt a Ninja Warrior műsorban, Szlovákiában pedig a Survivorban.
Kabát Péter
A korábbi válogatott labdarúgó, osztrák és magyar gólkirály. Kabát Péter már rutinos a televíziós műsorokban, és abban biztosak lehetünk, hogy Dominikán is csinálná a hangulatot.
Ujváry Zoltán
Válogatott Freestyle BMX versenyző, a korábbi exatlonos Buzás Dóri párja. Kevésbé ismert, mint Kempf Zozo, de már többször láthattuk, hogy a BMX versenyzőknek nagyon megy az Exatlon, Jósa Dani ugye az All Stars évadot meg is nyerte.
Szőke Zsuzsa
A Dancing with the Stars csillaga, ötszörös magyar bajnok táncos. Szőke Zsuzsa Kocsis Lilkóhoz hasonlóan bizonyosan nagyon ügyes lenne az akadálypályákon.
Feczesin Róbert
Válogatott magyar labdarúgó, aki az olasz bajnokságban is sikeres volt. Feczesin Róberttet ugyan még nem láthattuk televíziós műsorban, de sok rajongója örülne neki, ha szerepelne az Exatlonban.
Kapás Boglárka
Olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó. Kapás Bogi tavaly jelentette be visszavonulását, hatalmas rajongótábora, akik biztosan szívesen látnák a sport realityben kedvencüket.
Hosnyánszky Norbert
Olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Nemrég visszavonult az aktív sporttól, bizonyára élvezné, ha újra vízközelben lenne, Dominikán ez adott, sőt, vannak olyan pályák, amik a Karib-tengerben vannak.
Te kit látnál szívesen a Bajonkcsapatban? Március 2. 15.00 óráig szavazhatsz a kedvencedre!
