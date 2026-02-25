Kit látnál szívesen az Exatlon 2026 Bajnokcsapatában? - Szavazás

Hatalmas az öröm a sport reality rajongói körében, amióta a TV2 bejelentette: idén újra lesz a kedvenc műsoruk. Az Exatlon a legendás Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel, de vadonatúj versenyzőkkel tér vissza.

Az Exatlon Hungary a legendás műsorvezető párosával tér vissza (Fotó: TV2)

Ezek közül a bajnokok közül kit szeretnél az Exatlonban látni?

Az előző évadokban számtalan olyan világbajnok, olimpiai bajnokot ismerhettek meg közelebbről a nézők, akiket addig csak a sport közvetítésekben láttak. De az Exatlon forgatása alatt jobban meg lehetett ismerni őket, milyen emberek, milyenek ha boldogok, vagy éppen mérgesek. Kíváncsiak vagyunk, az alábbi sportolók közül ti kiket választanátok be a piros csapatba!

Kucsera Gábor

Kétszeres világbajnok kajakozó, olimpikon. Kucsera Gábor ma a Fradi kajak-kenu szakágának vezetője, de mellette több televíziós műsorban is látható volt.

Kucsera Gábor világbajnok kajakos vajon ügyes lenne az Exatlonban? (Fotó: TV2)

Tápai Szabina

Kucsera Gábor felesége, EHF kupa-győztes kézilabdázó. Férjével korábban gyakran vállaltak együtt televíziós felkéréseket, de egy ideje nem láthatták őket a nézők együtt műsorban.

Tápai Szabina rutinos a tévés műsorokban, sokan látnák szívesen az Exatlon pályáin Fotó: MW

Jakabos Zsuzsa

A magyar úszósport állócsillaga, Európa-bajnok, olimpikon. Jakabos Zsuzsa igazi közönségkedvenc, több újság címlapján szerepelt már.

Jakabos Zsuzsa nemcsak az úszósportban sikeres, modellként is megállja a helyét (Fotó: BERTLEFF ANDRAS)

Boráros Gábor

Többszörös MMA bajnok, aki szeret televízióban szerepelni. Boráros Gábor, akinek tragikus körülmények halt meg exe, Jákli Mónika, itthon szerepelt a Ninja Warrior műsorban, Szlovákiában pedig a Survivorban.



Boráros Gábort itthon a Ninja Warriorban is láthatták a nézők (Fotó: TV2)

Kabát Péter

A korábbi válogatott labdarúgó, osztrák és magyar gólkirály. Kabát Péter már rutinos a televíziós műsorokban, és abban biztosak lehetünk, hogy Dominikán is csinálná a hangulatot.

Kabát Péter labdarúgóból televíziós lett (Fotó: M4)

Ujváry Zoltán

Válogatott Freestyle BMX versenyző, a korábbi exatlonos Buzás Dóri párja. Kevésbé ismert, mint Kempf Zozo, de már többször láthattuk, hogy a BMX versenyzőknek nagyon megy az Exatlon, Jósa Dani ugye az All Stars évadot meg is nyerte.

Ujváry Zoltán BMX versenyző párja az exatlonos Buzás Dóri (Fotó: Facebook)

Szőke Zsuzsa

A Dancing with the Stars csillaga, ötszörös magyar bajnok táncos. Szőke Zsuzsa Kocsis Lilkóhoz hasonlóan bizonyosan nagyon ügyes lenne az akadálypályákon.

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars táncosnője biztos ügyes lenne az akadálypályákon Fotó: MW

Feczesin Róbert

Válogatott magyar labdarúgó, aki az olasz bajnokságban is sikeres volt. Feczesin Róberttet ugyan még nem láthattuk televíziós műsorban, de sok rajongója örülne neki, ha szerepelne az Exatlonban.