Hoppá: nem akárhol bukkant fel Orbán Viktor a dunaújvárosi országjárás előtt
Itt tett látogatást a kormányfő. Orbán Viktorral rengetegen készítettek szelfit.
Mint az ismert, Orbán Viktor Kaposvár és Eger után Dunaújvárosba látogatott, országjárása következő állomásának helyszínére. A miniszterelnököt ezúttal is teltház fogadta az eseményen.
Orbán Viktor a nagygyűlése előtt egy különleges helyen járt. A miniszterelnök egy kulcsi kocsmában járt, ahol megnézte a Braga-Ferencváros Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóját.
Fórum előtt meccsnézés a kulcsi kocsmában. Mindent megtettünk, de nem tudtuk kiszurkolni a Fradinak.
- írja a Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
