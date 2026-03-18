Hoppá: nem akárhol bukkant fel Orbán Viktor a dunaújvárosi országjárás előtt

Mint az ismert, Orbán Viktor Kaposvár és Eger után Dunaújvárosba látogatott, országjárása következő állomásának helyszínére. A miniszterelnököt ezúttal is teltház fogadta az eseményen.

Orbán Viktor a nagygyűlése előtt egy különleges helyen járt. A miniszterelnök egy kulcsi kocsmában járt, ahol megnézte a Braga-Ferencváros Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóját.

Fórum előtt meccsnézés a kulcsi kocsmában. Mindent megtettünk, de nem tudtuk kiszurkolni a Fradinak.

- írja a Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.