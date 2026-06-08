Barátnőt keres a TikTok táncos sztárja, akit kétszeres szervátültetés mentett meg: "Nem kell, hogy túl szép legyen!"

Siklós Csaba nevét egyre többen ismerik a TikTokról. A 37 éves férfi csatornáját elsősorban a táncos videói miatt követik. Bár igaz, hogy a megszámlálhatatlan mennyiségű minifilm mindegyikében ugyanazt a néhány alaplépést ismétli, de úgy véli, csupán egy rámenős menedzserre lenne szüksége, és máris berobbanna a karrierje.

Siklós Csaba szíve a szerelemért dobog Fotó: Beküldött

Siklós Csaba megmutatja, milyen is az igazi szerelem?

Csabáról csecsemőkorában derült ki, hogy súlyos beteg. 14 évesen felkerült a szervváró listára, de csak 10 évvel később találták meg a megfelelő donort, ugyanis új májra és új vesére is szüksége volt. A férfi állapota a gyógyszereknek köszönhetően kielégítő, ráadásul néhány évvel ezelőtt egy cipőkészítő üzemben sikerült munkát találnia, így képes magát eltartani. Jelenleg az édesanyjával él egy fedél alatt, de már nagyon szívesen megállapodna egy szerető hölggyel.

Nem kell, hogy túl szép vagy tökéletes testalkatú legyen. A lényeg, hogy szeretni tudjon

– mondta a Metropolnak szomorúan a transzplantált TikTok-sztár, akinek meggyőződése, hogy igazán csak akkor lenne esélye arra, hogy komoly barátnőt találjon, ha végre sikeres táncosként bekerülne néhány hazai vagy külföldi videóklipbe. Akkor ugyanis a nők már értékelnék, hogy ő is letett valamit az asztalra. A menőséggel kapcsolatos tapasztalatai igencsak vegyesek.

Sok fiatal lány megállít az utcán, vagy odajön hozzám a szórakozóhelyeken, hogy „Csabika, szeretnék veled egy közös szelfit”, amibe mindig örömmel beleegyezem. Amikor azonban megkérdezem, hogy lenne-e kedvük tényleg ismerkedni, elutasítanak, azzal, hogy ők csak barátkozni szeretnének

– mesélte az ölelni, csókolni és gondoskodni vágyó férfi.

Csaba életében ugyan tavaly felcsillant egy reménysugár, de a TikTok-sztár számára az is veszni látszik. Váradi Olasz ugyanis megígérte neki, hogy amennyiben lesz olyan száma, amelyik klipjében pont egy hozzá hasonló karakterre lesz szükség, mindenképpen megkeresi, ám úgy tűnik, az ismert előadó egyelőre nem gondolkodik Csaba szerepeltetésében. De hogy lesz így barátnője a férfinek? Ezt majd a jövő eldönti, Csaba mindenesetre minden hölgyet arra bátorít, hogy vegye fel vele a kapcsolatot. Legalábbis akkor, ha szeretné megtapasztalni a valódi, megbízható szerelmet.