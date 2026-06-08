Megalázták Szoboszlait, pofátlan AI-kép terjed

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) statisztikai modellje szerint kiszámította a világ legdrágább labdarúgóinak piaci értékeit. Szoboszlai Dominikot összesítésben a 61., a támadó középpályások között pedig a 10. helyre sorolják a maga 78,3 millió eurós (27,8 milliárd forint) becsült árával. Az utóbbi posztot betöltők közül Arda Güler az első, és ennek örömére a magyar klasszisra megorrolt törökök arcátlan képet buheráltak róluk a mesterséges intelligencia segítségével.

Így kezdődött Arda Güler (balra) és Szoboszlai Dominik kakaskodása Fotó: David Balogh/Getty Images

A Real Madrid 21 éves török sztárját 124,8 millió euróra (44,4 milliárd forint) taksálják. A támadó középpályások rangsorát úgy illusztrálta az egyik népszerű sportoldal, hogy Güler büszkén terpeszkedik egy díszes trónon, vele szemben pedig térdre ereszkedett alattvalóiként, lehajtott fejjel fejezi ki hódolatát Szoboszlai, Jude Bellingham és Florian Wirtz.

Szoboszlai Dominik vs. Arda Güler, újratöltve

A törökök nyilván még mindig neheztelnek Szoboszlaira, amiért a 2025-ös Nemzetek Ligája-osztályozón történt összetűzésük után a közösségi médiában üzengettek egymásnak Arda Gülerrel. A Puskás Arénában rendezett visszavágón (0-3) utóbbi gúnyosan hergelte a szabálytalansága miatt reklamáló magyar klasszist, aki aztán a Real Madrid játékosának kevés játékpercén élcelődött – mire az a válogatottjaik párharcának csúfos végeredményével (1-6) vágott vissza. A török kommentelők azóta is tömegével cikizik Szoboszlait, amikor csak találnak rá alkalmat.