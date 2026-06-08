Megalázták Szoboszlait, pofátlan AI-kép terjed
Régóta neheztelnek rá a törökök, most kihasználták a CIES toplistájában megjelent sorrendet. Arda Güler a király, Szoboszlai Dominikék csak behódolt alattvalók?
A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) statisztikai modellje szerint kiszámította a világ legdrágább labdarúgóinak piaci értékeit. Szoboszlai Dominikot összesítésben a 61., a támadó középpályások között pedig a 10. helyre sorolják a maga 78,3 millió eurós (27,8 milliárd forint) becsült árával. Az utóbbi posztot betöltők közül Arda Güler az első, és ennek örömére a magyar klasszisra megorrolt törökök arcátlan képet buheráltak róluk a mesterséges intelligencia segítségével.
A Real Madrid 21 éves török sztárját 124,8 millió euróra (44,4 milliárd forint) taksálják. A támadó középpályások rangsorát úgy illusztrálta az egyik népszerű sportoldal, hogy Güler büszkén terpeszkedik egy díszes trónon, vele szemben pedig térdre ereszkedett alattvalóiként, lehajtott fejjel fejezi ki hódolatát Szoboszlai, Jude Bellingham és Florian Wirtz.
Szoboszlai Dominik vs. Arda Güler, újratöltve
A törökök nyilván még mindig neheztelnek Szoboszlaira, amiért a 2025-ös Nemzetek Ligája-osztályozón történt összetűzésük után a közösségi médiában üzengettek egymásnak Arda Gülerrel. A Puskás Arénában rendezett visszavágón (0-3) utóbbi gúnyosan hergelte a szabálytalansága miatt reklamáló magyar klasszist, aki aztán a Real Madrid játékosának kevés játékpercén élcelődött – mire az a válogatottjaik párharcának csúfos végeredményével (1-6) vágott vissza. A török kommentelők azóta is tömegével cikizik Szoboszlait, amikor csak találnak rá alkalmat.
A CIES szerint a világ legértékesebb támadó középpályásai:
1. Arda Güler (török, Real Madrid, 21 éves) 124,8 millió euró (44,4 milliárd forint);
2. Florian Wirtz (német, Liverpool, 23) 124,1 millió euró (44,1 milliárd forint);
3. Jude Bellingham (angol, Real Madrid, 22) 120,3 millió euró (42,8 milliárd forint);
4. Fermín López (spanyol, Barcelona, 23) 115,9 millió euró (41,2 milliárd forint);
5. Cole Palmer (angol, Chelsea, 24) 110,6 millió euró (39,3 milliárd forint);
6. Junior Kroupi (francia, Bournemouth, 19) 89 millió euró (31,7 milliárd forint);
7. Lennart Karl (német, Bayern München, 18) 86,3 millió euró (30,7 milliárd forint);
8. Ibrahim Maza (német–algériai, Leverkusen) 85,1 millió euró (30,3 milliárd forint);
9. Jamal Musiala (német, Bayern München, 23) 84,2 millió euró (30 milliárd forint);
10. Szoboszlai Dominik (magyar, Liverpool, 25) 78,3 millió euró (27,9 milliárd forint).
Összesítésben Yamal, Haaland és Mbappé a dobogósok
Minden posztot beleértve, a vizsgált 70 bajnokság labdarúgóinak toplistája élén a Barcelona 18 éves szélsője, Lamine Yamal magasan veri a mezőnyt a maga 358,1 millió eurós (127,4 milliárd forint) árcédulájával. Mögötte Erling Haaland (norvég, Manchester City – 227,3 millió euró, azaz 80,8 milliárd forint) és Kylian Mbappé (francia, Real Madrid – 165,7 millió euró, azaz 58,9 milliárd forint) a dobogósok. Szoboszlai Dominik összesítésben a 61. helyen áll.
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