„Öntelt és nagypofájú” – Szoboszlainak nem mindenki örülne a Real Madridnál

A spanyol Defensa Central értesülései szerint a Real Madrid komolyan vizsgálja Szoboszlai Dominik megszerzésének lehetőségét, ám a transzfer körül már most feszültség bontakozhat ki a klubon belül. A lap úgy tudja: Arda Güler egyáltalán nem lenne lelkes, ha a Liverpool magyar sztárja a spanyol fővárosba érkezne.

Szoboszlai Dominik (pirosban) és Arda Güler szóváltása a magyar–török Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: David Balogh

Szoboszlainak Arda Güler tehet keresztbe

A két játékos közti ellentét nem új keletű. A márciusi Magyarország–Törökország (0-3) Nemzetek Ligája-rájátszásban Güler találata után provokáló mozdulattal üzent Szoboszlainak, aki a meccs után közösségi médiás beszólással reagált – a „1088” kommentjével célozva a török akkori minimális madridi játékidejére. Güler ezt sem hagyta szó nélkül:

Ez az ember egy vicc. A hat gól nem volt elég neki?

– írta a török középpályás a közösségi médiájában.

A helyzet azóta csak pikánsabb lett: Güler ebben az idényben már alapember a Real Madridnál, Xabi Alonso egyik fontos láncszeme, és jóval több játékpercet kap, mint tavaly. A két sztár a közelmúltban a Bajnokok Ligájában is szemben találta magát, ahol Szoboszlai gólpassza döntötte el a madridiak elleni rangadót.

A Defensa Central értesülései szerint Arda Güler kifejezetten rossz néven venné, ha Szoboszlai Dominik a Real Madridhoz szerződne. A lap úgy tudja, a török középpályás rendkívül negatívan vélekedik a magyar válogatott csapatkapitányáról, akit állítólag „felfuvalkodottnak, hencegőnek és nagypofájúnak” tart.

A portál ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy a pályán kialakult feszültség nem feltétlenül mérgez egy klubon belüli kapcsolatot. Példaként Cristiano Ronaldo és Marcelo esetét hozzák fel: bár egykor egy Brazília–Portugália-mérkőzésen összeszólalkoztak, Madridban végül szoros barátság alakult ki közöttük. Nem kizárt, hogy Szoboszlai és Güler is képes lenne félretenni korábbi sérelmeit, ha egy csapatban kellene együtt dolgozniuk.