Dudás Miki halála: megszólalt a rendőrség

Mint arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki. A világbajnok kajakozó 34 éves volt. A sportoló haláláról egyelőre nem sokat tudni, csupán annyit, hogy második emeleti lakásában találták holtan, amit mostanra elleptek a rendőrök.

Helyszínelők lepték el Dudás Miki házát Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Dudás Miki halála kapcsán most megszólalt a rendőrség, akik az alábbi tájékoztatást adták:

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.

A Bors információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, amelyet követően a sportoló XVIII. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Ekkor találtak rá Dudás holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.