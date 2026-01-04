RETRO RÁDIÓ

Elesett az M5-ös: mentőhelikoptert kellett értesíteni a hármas karambolhoz

Vasárnap délelőtt Budapest felé vezető úton súlyos baleset történt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 13:50
M5-ös mentőhelikopter baleset

Vasárnap délelőtt kaptak értesítést a mentőegységek, hogy az M5-ös autópályán, Ócsa közelében három autó ütközött össze, ezért a helyszínre mentőhelikoptert kellett értesíteni.

alt=Mentőhelikoptert kellett értesíteni az M5-ös autópályán történt baleset helyszínéhez
Mentőhelikoptert kellett értesíteni az M5-ös autópályán történt baleset helyszínéhez / Fotó: Forrás: Pexels (Illusztráció)

A mentőhelikoptert kellett értesíteni a baleset helyszínére

A hivatásos dabasi tűzoltók azonnal megkezdték a járművek áramtalanítását, majd lezárták az érintett, Budapest felé vezető útszakaszt - írja a Baon. 

 

