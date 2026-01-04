Elesett az M5-ös: mentőhelikoptert kellett értesíteni a hármas karambolhoz
Vasárnap délelőtt Budapest felé vezető úton súlyos baleset történt.
Vasárnap délelőtt kaptak értesítést a mentőegységek, hogy az M5-ös autópályán, Ócsa közelében három autó ütközött össze, ezért a helyszínre mentőhelikoptert kellett értesíteni.
A mentőhelikoptert kellett értesíteni a baleset helyszínére
A hivatásos dabasi tűzoltók azonnal megkezdték a járművek áramtalanítását, majd lezárták az érintett, Budapest felé vezető útszakaszt - írja a Baon.
