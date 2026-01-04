Elesett az M5-ös: mentőhelikoptert kellett értesíteni a hármas karambolhoz

Vasárnap délelőtt kaptak értesítést a mentőegységek, hogy az M5-ös autópályán, Ócsa közelében három autó ütközött össze, ezért a helyszínre mentőhelikoptert kellett értesíteni.

Mentőhelikoptert kellett értesíteni az M5-ös autópályán történt baleset helyszínéhez / Fotó: Forrás: Pexels (Illusztráció)

A hivatásos dabasi tűzoltók azonnal megkezdték a járművek áramtalanítását, majd lezárták az érintett, Budapest felé vezető útszakaszt - írja a Baon.