„Százhúszezer toborzót küldünk Magyarországra" - Újabb ukrán fenyegetés érkezett

Nem sokkal Volodimir Zelenszkij elnök fenyegetése után érkezett. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt róla, hogy a toborzóik hogyan vinnék el a magyar férfiakat a frontra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 08:18
Módosítva: 2026.03.07. 08:58
magyarország volodimir zelenszkij orbán viktor fenyegetés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, majd nem sokkal később érkezett az újabb felvonás. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt arról, hogy hogyan küldenének 120 ezer toborzótisztet hazánkba, akik aztán „becsomagolnák” a magyar férfiakat – írja az Ellenpontra hivatkozva a Magyar Nemzet. 

Az ukrán elnök szavai után felbátorodott egy politikai elemző is, aki katonák küldésével fenyegeti hazánkat
Az ukrán elnök szavai után bátorodott fel egy politikai elemző is /  Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

A cikkben idézik Alekszej Zsulavszkij politikai elemzőt, aki arról beszélt, hogy hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását, ez nem fog megtörténni. Ehelyett inkább Zsulavszkij szerint az ukrán toborzóirodák (TCK) embereit kéne Magyarországra küldeni, akik aztán egy lövés nélkül csak „becsomagolnák” a magyar férfiakat. 

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– jelentette ki az elemző. 

Az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra. A megoldás azonban Zsulavszkij szerint a katonák küldése hazánkba. 

Miután Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy ne zsarolja hazánkat a kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték elzárásával, az ukrán elnök halálos fenyegetést küldött a magyar miniszterelnöknek. Zelenszkij üzenetében arról beszélt, átadja a magyar miniszterelnök címét az ukrán fegyveres erőknek, és ők majd „elbeszélgetnek” vele otthonában. 

Világosan látszik tehát, hogy az ukránok szándékosan avatkoznak be a magyar választásokba, teszik mindezt azért, hogy egy ukránbarát kormányt segítsenek hatalomra Magyar Péter személyében. 

 

 

