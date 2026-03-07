RETRO RÁDIÓ

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt szombat hajnalban - jelentette be az izraeli hadsereg, hozzátéve, hogy aktiválták a légvédelmi rendszereket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 09:40
irán hadsereg izrael támadás háború

Izraeli egészségügyi források szerint a támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették. 

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt, azután, hogy Izrael további támadásokat indított Teherán ellen. A képen: Füst és tűz emelkedik a teheráni Mehrabad nemzetközi repülőtér légitámadásának helyszínéről 2026. március 7-én. Fotó: ATTA KENARE / AFP
Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben.

A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta. Hozzátette, "a műveletek új szakaszba léptek" azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre - írja az MTI.

 

 

