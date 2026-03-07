„Itt van szükségem a feleségemre” - kétségbeesetten kért segítséget Vilmos herceg

Nincs olyan szív, ami ne lágyulna meg Vilmos herceg, megható megjegyzésétől, amit egy hagyományos angol étel, pasty készítése közben ejtett el a minap a Gear Farm Pasty Company dolgozói előtt a konyhában. A pasty egy félhold alakú, töltött tésztatáska, amit sütőben sütnek meg. A 43 éves Vilmos kipróbálta a pasty készítést, de különösen a tészta peremének összecsípése bizonyult nehéznek. A walesi herceg egy videóban tréfálkozott korlátozott konyhai tudásán.

Vilmos herceg a feleségét, Katalin hercegnét hiányolta egyik látogatása során / Fotó: AFP

Vilmos herceg megmutatta humoros oldalát az embereknek

A felvétel azonnal bejárta a világhálót, melyen Vilmos herceg egyik emberibb és közelibb oldalát mutatta meg. A felvételen jól látható, hogy ahogy a walesi herceg igyekszik utánozni az egyik alkalmazott technikáját, miközben az megmutatja, hogyan kell a tésztát összecsípni, hogy a marhahús és a burgonya biztonságosan benne maradjon, majd a hajtott széleket lezárni.

Sokkal nehezebb, mint amilyennek látszik! Lehet, hogy ezt hazaviszem, srácok

- jegyezte meg nevetve a herceg.

Ez nem életem legjobb pillanata, Itt lenne szükségem a feleségemre, ebben biztosan profi lenne

- tette hozzá Vilmos.

Mire végzett, a pasty inkább egy vicces kis rákra hasonlított. Vilmos azzal viccelődött, hogy nem is biztos benne, hogy el lehetne adni.

Katalin hercegné Leicesterbe utazott, hogy részt vegyen a hindu színek fesztiválján, a Holi ünnepén.

Vilmos herceg éppen a vásárlókat szolgálta ki a családi pékségben, amikor felvette a telefont, és megkérdezte, felveheti-e a rendelést. Ezután nevetések között és értetlenkedve vette fel a herceg az üzlet egyik törzsvásárlójának a pasty-rendelését.

A walesi cornwalli látogatása éppen Szent Piran napjára esett, Cornwall nemzeti napjára. A herceg arról is tudomást szerzett, hogy hogyan fogott össze a közösség a Storm Goretti nevű vihar idején és utána, amely január 8-án sújtotta a térséget. A herceg dicsérte és méltatta a tűzoltók és önkéntesek lelkiismeretes munkáját - írja a Daily Mail.