Háborúellenes Gyűlés: Király Viktor garantálta a fantasztikus hangulatot

Hatalmas tömeg gyűlt össze Debrecenben az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen, ahol az összetartás és a béke melletti kiállás a legfontosabb üzenet. A rendezvényt Király Viktor indította el egy látványos előadással, amelyet a közönség hatalmas ovációval fogadott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 11:38
Módosítva: 2026.03.07. 11:56
rendezvény Háborúellenes Gyűlés király viktor főnix aréna háború

Debrecenben rendezik meg ma az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlést, amelyre már a kezdés előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. A  rendezvény célja, hogy megmutassa: a béke, a család és a haza iránti elkötelezettség sok ezer embert képes egy helyre hívni. A Főnix Aréna teljesen megtelt, a résztvevők pedig már a program kezdete előtt is érezhetően egységes hangulatban várakoztak. Sokan zászlókkal, családtagokkal és barátokkal érkeztek, hogy együtt álljanak ki a béke és az összetartás mellett. A rendezvényt mindenki meglepetésére Király Viktor nyitotta meg a Forgószél című saját dalával - írja a Bors.

király viktor háborúellenes gyűlés
Király Viktor saját dalával nyitotta meg a debreceni Háborúellenes Gyűlést (Fotó: Kaiser Ákos)

Király Viktor nyitotta meg a debreceni Háborúellenes Gyűlést

A gyűlést egy látványos zenei nyitány indította: a színpadra lépett Király Viktor, aki egy erőteljes előadással nyitotta meg az eseményt. Az énekes hatalmas energiával állt a közönség elé, a tömeg pedig az első pillanatoktól együtt élt a produkcióval.

A dal hangulata szinte azonnal magával ragadta a közönséget: sokan együtt énekeltek, tapsoltak, és hatalmas ovációval fogadták az előadást. A dal mondanivalója pedig tökéletesen illett az esemény hangulatához és üzenetéhez. A produkció végén a tömeg egy emberként ünnepelte az énekest.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
