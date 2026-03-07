RETRO RÁDIÓ

Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra

Újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása. A 12. Háborúellenes Gyűlésen Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta: a Tisza külföldi érdekeket szolgál, nem a magyar emberekét.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere is felszólalt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. Hangsúlyozta, Debrecen a szabadság őrvárosa, ahol Kossuth Lajos kihirdette a Habsburg-ház trónfosztását és elfogadták a függetlenségi nyilatkozatot. Szerinte hazánk szabadságának, szuverenitásának megőrzése örök feladatot jelent számunkra, ami ezekben a vérzivataros időkben nem könnyű feladat. Miközben kívülről fenyegetik függetlenségünket, addig belülről is békétlenséget szítanak - írja a Ripost.

A Háborúellenes Gyűlésen kiállunk az igazunkért és a hazánkért

Széles Diána emlékeztetett, hogy épp a Tisza Párt a szabadság és a tisztelet pártjaként hirdeti magát. Az a párt, aki a templomból kijövő embereket vegzálja, akik az újságírókat, a közéleti szereplőket fenyegeti, aki erdélyi emberek kerítésére trágár szavakat festenek és akik nem tűrik az ellentmondást és az ellenvéleményt. 

A Tisza Párt idegen erők zsoldjába szegődik a hatalom megszerzése érdekében

— hangsúlyozta az alpolgármester, majd hozzátette, hogy ha nem tudjuk megőrizni hazánk szuverenitását, akkor a biztonságunkat áldozzuk fel.

Ha nem tudunk a Tiszának gátat szabni, akkor nem lesz családtámogatás, adócsökkentés, és belesodornak minket a háborúba.

Bennünket Debrecenben köteleznek a hagyományaink, mi mindig a szabadság őrvárosa maradunk. Nem hagyhatjuk, hogy a függetlenségünk elvesszen. A magyarok többsége elutasítja az agressziót és többre tartja a hazáját egy pillanatnyi önös érdeknél. Együtt erősek vagyunk, sokkal erősebbek, mint ők

— húzta alá Széles Diána.

