Ukrán aranykonvoj: így készülnek az aranybudik Ukrajnában
Biztos sokan emlékeznek még az ukrán háborús maffia szimbólumává vált arany vécére. Hogy miként szedték meg magukat egyes politikai, illetve katonai tényezők az orosz-ukrán háború során, az valami elképesztő. Most abba is betekintést nyerhettünk, ahogy ezek a dollárok Ukrajnába gurulnak.
Furcsa szállítmányt foglaltak le a magyar hatóságok csütörtökön, amikor két ukrán rendszámú pénzszállítóra lettek figyelmesek, amiben kötegekbe csomagolva 35 millió eurót és 9 kiló aranyat találtak. Az aranykonvoj szállítmányát ráadásul hét magasan kiképzett katona kísérte, ami csak még különösebbé tette a helyzetet. Az ukránok azt állítják, hogy csak egy rutin pénzszállítás volt. Furcsák náluk a szokások. A mai világban a tranzakciókat átlátható banki átutalásokkal szokták lebonyolítani, nem pedig nejlonzsacskóba csomagolva - írja a Ripost.
A NAV közlése alapján csak 2026 első hónapjaiban több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállíthattak át Magyarországon keresztül Ukrajnába hasonló módon. Vagyis nem egyszeri esetről, hanem egy olyan volumenű tranzitról van szó, amely már önmagában is kérdések sorát veti fel. Csak nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?
Az aranykonvoj kísérete erre erősít rá
A szállítmányt nem akárkik kísérték. Köztük volt például egy volt SZBU-tábornok, egy korábban a légierőnél szolgált őrnagy, illetve öt másik szintén katonai vagy nemzetbiztonsági múltú férfi. Erős felhozatal. Pláne, ha megnézzük, hogy az egykori SZBU-tábornoknak hányszor jött elő a neve korrupciógyanús ügyekben.
Hennagyij Kuznyecov végzettsége alapján kutyákkal és fajtanemesítéssel foglalkozó kinológus, innen küzdötte fel magát az az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) élére, ahol a terrorizmus elleni különleges műveleti központot vezette.
Katonai szolgálata során (?) aztán szépen megszedte magát, a Dnyeper partján például egy medencés luxusvillát építettet magának, bár hivatalos lakcíme szerint egy szerény lakásban élt. Nem is csoda, hiszen egy állami terrorellenes vezető nem rendelkezhetne ekkora vagyonnal.
Kuznyecov láthatóan szereti őrizni a pénzt
Az Antikor ukrán platform szerint Kuznyecovot többször is eltávolították az SZBU-ból korrupciós jellegű szabálysértések miatt, sőt, volt, hogy szolgálati bűncselekmény miatt ítélték el, ám valahogy mindig képes volt visszakapaszkodni a rendszerbe. A vádak között szerepeltek
- költségvetési pénzekkel kapcsolatos visszaélések,
- szolgálati jármű magáncélú használata külföldi nyaralásokhoz, valamint
- különféle „mellékes jövedelmek”.
Tehát ha így nézzük, egy nagy tapasztalatú, dörzsölt alakot állítottak az aranykonvoj élére.
Az még máig nem biztos, hogy kinek a pénzét próbálták meg Magyarországon keresztül Ukrajnába juttatni. Lehet, hogy az ukrán háborús maffiáét, európai vezetők kétes eredetű bankóit, de egyes források szerint az Ukrajnában profi szinten kiépült csaló call centeresek pénze is lehetett. Annyi bizonyos, hogy ez az este is jól példázza az Ukrajnára jellemző zavaros politikai rendszert.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre