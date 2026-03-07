Elalváskor úgy érzed mintha zuhannál? Az orvos elárulja, az okát

Dr. Amir Khan elmagyarázza, miért érezhetjük úgy elalváskor, mintha zuhannánk. Sokan tapasztalják ezt az alvás előtti furcsa érzést, de nem mindig tudják, mi áll a háttérben. Az orvos most választ ad erre az érdekes jelenségre.

Az alvás előtti hirtelen megrándulás teljesen természetes jelenség Fotó: Fotó: Pixabay

Mit jelent a zuhanási érzés alvás előtt?

Dr. Amir Khan arról ismert, hogy mindenféle egészségügyi tanácsot oszt meg a közösségi oldalán. Az orvos a közelmúltban arra fordította figyelmét, hogy segítsen az embereknek jobban aludni.

A háziorvos az Instagramon osztotta meg szakértői tanácsait, egy videóban magyarázta el, mit érdemes tudni arről a jelenségről, amikor zuhanás érzés uralkodik el rajtunk éjszaka. Elmondása szerint sokaknál előfordul, hogy épp amikor elaludnának, hirtelen felriadnak, ami néha ijedtséget vagy kisebb pánikot is okozhat. Mások pedig úgy érzik, mintha zuhannának.

Érezted már valaha, hogy elalszol és zuhanni kezdesz? Ilyenkor hirtelen rángás jelentkezik, és ahogy álomba merülsz, az izmaid ellazulnak, és néha az agyad ezt zuhanásként értelmezi.

Az orvos szerint ilyenkor az agy félreértelmezi az elalvást és egy gyors jelet küld a testednek, hogy elkapjon, és ezért rándulsz meg. Egyes tudósok úgy gondolják, hogy ez egy ősi túlélési reflex, még azokból az időkből, amikor fákon aludtunk.

Egy hirtelen rángás megakadályozhatott minket abban, hogy leessünk. Teljesen ártalmatlan. Gyakrabban jelentkezik, ha stresszes vagy, későn koffeint iszol, vagy csak nagyon fáradt vagy

Ezt a jelenséget hypnic jerknek, vagyis alvásindító izomrángásnak nevezik, és a legtöbb ember életében legalább egyszer megtapasztalja. Bár általában ártalmatlan, ha gyakran jelentkezik, megnehezítheti az elalvást és növelheti az éjszakai szorongást.

Az emberek több mint 80%-a tapasztalja meg ezt a jelenséget. Ha szeretnéd elkerülni akkor kezd a koffein csökkentésével, a rendszeres alvási rutin fenntartásával és relaxációs technikák gyakorlásával - írja a Daily Star.