"Bárcsak hamarabb tudtam volna" - Fontos egészségügyi tanácsot adott a 66 éves orvos

Egy amerikai fogorvos közösségi oldalán jó tanácsokat ad követőinek és megosztja saját tapasztalatait, szakmai véleményét a szájhigiéniáról és egészséges életmódról. Dr. Mark Burhenne elmondta, bárcsak fiatalabb korában is elkezdte volna egészséges szokások követését. A ma 66 éves orvos azt kívánja, hogy a harmincas éveiben jobban odafigyelt volna az egészségére.

A magnézium nagyon fontos ásványi anyag, amit étrend-kiegészítőkkel pótolni lehet / Fotó: fizkes (Illusztráció)

Az orvos szerint a harmincas és negyvenes éveikben járó emberek jól járnának a napi magnéziumot tartalmazó multivitaminok fogyasztásával. A magnézium segíthet a vérnyomás csökkentésében, csökkenti a sztrók kockázatát, megelőzheti a kettes típusú cukorbetegség kialakulását, segítheti a csontok egészségét és jótékony hatással van a migrénekre is.

A magnézium pótlása kifejezetten fontos azok számára, akik stresszes életet élnek, sok alkoholt vagy kávét fogyasztanak, vagy főleg feldolgozott élelmiszereket esznek.

A vitamin az egészséges és kiegyensúlyozott alvásban is segíti az embereket. A magnézium támogatja az agyat a melatonin termelésben, amely az alvásért felelős. Ha alvási nehézségekkel küzdesz, érdemes magnéziumos étrend-kiegészítőt szedni.

A kardiovaszkuláris egészségre is jó hatással van a vitamin. A vérnyomásra és az artériás merevségre is jó hatással van, valamint a szív egyik mozgató összetevője.

A szív egy izom, a magnézium az az ásványi anyag, amely az izom ellazulásáért felelős. A kalcium a "gázpedál" és a magnézium a "fék". Mindkettőre szükséged van.

Az orvosok szerint naponta a nőknek 330 mg magnéziumot kell fogyasztania, a férfiaknak pedig 400 mg-ra van szükségük. A test egészsége egy összetett és bonyolult dolog, de az egészséges szokások sokat segíthetnek a hosszútávú jólét megőrzésében - írja a Unilad.