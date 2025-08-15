Szuperétel miatt adtak ki figyelmeztetést, erre kell figyelni

A chiamag ugyan szuperélelmiszer, de veszélyt is tartogathat.
Fontos egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, miután egy szimulációs videó bemutatta, mi történhet, ha minden nap fogyasztasz chiamagot.
Valószínűleg mindannyian megpróbáltunk már egészségesebb ételek felé fordulni, és a „szuperélelmiszer/szuperétel” kifejezést ma már a fitneszinfluenszerek mindenhol használják a közösségi médiában. A TikTokon rengeteg videó mutatja a különféle ételek – például áfonya, spenót, mandula – „jótékony hatásait”, gyakran mindet egyszerre, smoothie formájában. Ehhez pluszalapanyagként emlegetik a chiamagot is, amely még mindig nagy népszerűségnek örvend, azonban jobb, ha odafigyelünk, hiszen nem megfelelő módon elkészítve problémát tudunk okozni a szervezetünknek. Helyesen elkészítve ez a szuperélelmiszer számtalan előnnyel bír; ha viszont rosszul készíted el, úgy járhatsz, mint az a férfi, aki egyszer csak észrevette, hogy nem tud rendesen nyelni a torkában kialakult csomó miatt, amit csak egy hosszabb orvosi beavatkozással tudtak eltávolítani – olvasható a Unilad cikkében.
A chiamag tele van ómega-3 zsírsavakkal, amelyek támogatják az agyműködést, rostokkal, amelyek egészségesen tartják a bélrendszert, és fehérjével, ami segíti az izomnövekedést. Ha mostanában kezdtél újra edzőterembe járni, és egészséges TikTok-recepteket nézegettél, biztosan láttad már joghurtra szórva, smoothie-ba keverve vagy pudingba téve. Ízük szinte semmi, szárazak és ropogósak. Azonban rosszul elkészítve káros hatást válthatnak ki.
A 5 Minute Fitness szimulációs videója kiemeli: „A chiamag javíthatja az alvást. Természetes forrása a triptofánnak, egy aminosavnak, amely kulcsszerepet játszik a melatonin termelésében. Fontos tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a fogak és csontok egészségéhez, a benne lévő kalcium pedig segít megelőzni a fogszuvasodást.” Itt azonban sokan hibáznak, mégpedig az előkészítésnél.
Egy fiatal férfinak egyszer zselészerű gumó akadt a nyelőcsövébe a chiamag miatt, miután a magok teljesen felszívták a vizet. A Healthline szerint a chia mag akár a saját súlyának 12-szeresét is képes felszívni folyadékban. Dr. Rebecca Rawl, aki kezelte a férfit, a Time magazinnak elmondta, hogy ez „gyurmaszerű állagú” volt. Rawl hozzátette: „A chiamag népszerűsége nő, és szerintem ez az eset egyre gyakrabban elő fog fordulni.” De akkor hogyan készítsük és fogyasszuk helyesen, hogy ne okozzon egészségügyi problémát?
Kezdd napi 1-2 evőkanállal (kb. 14 g), hogy a szervezeted fokozatosan hozzászokjon. A Healthline azt javasolja, hogy a chiamagot legalább 10-15 percre, de lehetőleg egy egész éjszakára áztasd vízbe, tejbe vagy gyümölcslébe, hogy megduzzadjon, mielőtt a torkodba kerül. Ez megelőzi azt a veszélyes „ragacsosodási” hatást, ami fulladáshoz vagy elzáródáshoz vezethet.
