Szuperétel miatt adtak ki figyelmeztetést, erre kell figyelni

Fontos egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, miután egy szimulációs videó bemutatta, mi történhet, ha minden nap fogyasztasz chiamagot.

A chiamag rengeteg jótékony hatása miatt kedvelt, azonban rejteget veszélyeket is Fotó: unsplash.com

Valószínűleg mindannyian megpróbáltunk már egészségesebb ételek felé fordulni, és a „szuperélelmiszer/szuperétel” kifejezést ma már a fitneszinfluenszerek mindenhol használják a közösségi médiában. A TikTokon rengeteg videó mutatja a különféle ételek – például áfonya, spenót, mandula – „jótékony hatásait”, gyakran mindet egyszerre, smoothie formájában. Ehhez pluszalapanyagként emlegetik a chiamagot is, amely még mindig nagy népszerűségnek örvend, azonban jobb, ha odafigyelünk, hiszen nem megfelelő módon elkészítve problémát tudunk okozni a szervezetünknek. Helyesen elkészítve ez a szuperélelmiszer számtalan előnnyel bír; ha viszont rosszul készíted el, úgy járhatsz, mint az a férfi, aki egyszer csak észrevette, hogy nem tud rendesen nyelni a torkában kialakult csomó miatt, amit csak egy hosszabb orvosi beavatkozással tudtak eltávolítani – olvasható a Unilad cikkében.

A chiamag tele van ómega-3 zsírsavakkal, amelyek támogatják az agyműködést, rostokkal, amelyek egészségesen tartják a bélrendszert, és fehérjével, ami segíti az izomnövekedést. Ha mostanában kezdtél újra edzőterembe járni, és egészséges TikTok-recepteket nézegettél, biztosan láttad már joghurtra szórva, smoothie-ba keverve vagy pudingba téve. Ízük szinte semmi, szárazak és ropogósak. Azonban rosszul elkészítve káros hatást válthatnak ki.

A 5 Minute Fitness szimulációs videója kiemeli: „A chiamag javíthatja az alvást. Természetes forrása a triptofánnak, egy aminosavnak, amely kulcsszerepet játszik a melatonin termelésében. Fontos tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a fogak és csontok egészségéhez, a benne lévő kalcium pedig segít megelőzni a fogszuvasodást.” Itt azonban sokan hibáznak, mégpedig az előkészítésnél.

Egy fiatal férfinak egyszer zselészerű gumó akadt a nyelőcsövébe a chiamag miatt, miután a magok teljesen felszívták a vizet. A Healthline szerint a chia mag akár a saját súlyának 12-szeresét is képes felszívni folyadékban. Dr. Rebecca Rawl, aki kezelte a férfit, a Time magazinnak elmondta, hogy ez „gyurmaszerű állagú” volt. Rawl hozzátette: „A chiamag népszerűsége nő, és szerintem ez az eset egyre gyakrabban elő fog fordulni.” De akkor hogyan készítsük és fogyasszuk helyesen, hogy ne okozzon egészségügyi problémát?