Ezek a csillagjegyek a legrosszabbak az ajándékozásban, te köztük vagy?

A karácsony közeledtével egyre nagyobb stresszt okoz az embereknek a tökéletes ajándékok kiválasztása. A jó ajándékozás különleges tulajdonság, szükséges hozzá a másik mély ismerete, empátia és kreativitás. Néhány csillagjegy azonban nem rendelkezik ezekkel az adottságokkal.

Néhány csillagjegy nem tud jó ajándékokat választani Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ez a 3 csillagjegy nem jó ajándékozó

Nem mindenki ért az ajándékok kiválasztásához, de az ünnepek alatt szinte rá vagyunk kényszerítve a vásárlásra. Nem meglepő, hogy ilyenkor sokakat csalódás ér, hogy mi van a fa alatt, főleg ha ez a három csillagjegy adta az ajándékot.

Skorpió

A Skorpió csillagjegyben született emberek rendkívül rossz ajándékozók. Egyszerűen nem tudnak más bőrébe helyezkedni, hogy megtudják, minek örülnének. Ezért inkább a biztonságos megoldást választják, vagy giccses tárgyakat adnak vagy készpénzzel teli borítékkal próbálnak kiengesztelni.

Nyilas

A Nyilasok azért nem tudnak jó ajándékot adni, mert ők maguk sem értékelik a fizikai tárgyakat. Számukra sokkal fontosabban az élmények, ezért inkább ők is arra hajlanak, hogy programokkal vagy utazással lepjék meg szeretteiket. Ha azonban tárgyakról van szó, akkor mindig a legrosszabbat választják.

Bak

A Bakok nagyon praktikus emberek, ami sokszor hasznos, az ajándékozás terén azonban hátrányos tulajdonság lehet. Sokan szeretik azokat az ajándékokat, amire szükségük van vagy amik megkönnyítik az életüket. De a legtöbbször az ajándékozásban fejezzük ki a szeretetünket, ami nehéz lehet a Bakok számára - írja a life.hu.