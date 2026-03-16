Mától nem kell kényelmi díjat fizetni a mobilparkolásnál
Újabb könnyítést kapnak mától az autósok. Március 16-tól ugyanis megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj. Mutatjuk mennyit lehet ezzel az intézkedéssel innentől kezdve spórolni!
Mától mindegy, hogy automatában vagy mobilon keresztül vesznek-e az autósok parkolójegyet, ugyanannyiba fog kerülni. Eddig attól függően, melyik szolgáltatót vagy alkalmazást használták a parkoláshoz, alkalmanként 50-150 forintot kellett fizetni a mobilparkolásért. Az intézkedés így évente két és fél milliárd forintot hagy az autósoknál (a tavalyi parkolási adatok alapján), az e-matrica díjának korábbi eltörlésével együtt pedig összesen hatmilliárd forintos megtakarítást jelent az intézkedés.
Indul a Happy-hét az iskolákban
A tavalyi rekord után idén ismét indul a Happy-hét! 2026. március 16–20. között már 16. alkalommal hirdeti meg az NNGYK az országos vízfogyasztást népszerűsítő programját, ami játékos és élményalapú formában hívja fel az óvodások és iskolások figyelmét a megfelelő folyadékfogyasztás fontosságára.
Ma van a magyar zászló és címer emléknapja is
Az Országgyűlés 2014 decemberében döntött arról, hogy március 16-át a magyar zászló és címer emléknapjává nyilvánítja. A magyar emberek számára a nemzeti jelképek különleges jelentőséggel bírnak, mert azok, noha Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet határaival, a nemzet közös nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységesek.
133 éve hunyt el Puskás Tivadar
Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója 1893-ban ezen a napon hunyt el. A bécsi és a pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re az első, a világon pedig a negyedik telefonközpontját. 1892-ben pedig 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után, 49 évesen szívrohamban meghalt.
5 helyszínen tartanak ma véradást Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén (1138. Budapest, Váci út 178.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:30-18:00 óra között pedig a Körösi Művelődési Házban (1102. Budapest, Szent László tér 7-14.)
Ma már nem lesz olyan jó idő
A koponyeg.hu szerint hétfőn nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol zápor is előfordul már. A szél ÉNy-ira fordul és megélénkül. 10 és 15 fok közé eshet vissza a hőmérséklet.
Több helyen is forgalmi változásra kell mától számítani
- A BKK tájékoztatása szerint sávlezárás lesz a IV. kerületben a Pozsonyi utcában ma reggel 07:00 és 2027. március 16., kedd reggel 07:00 között.
- Napközbeni lezárás lesz a XII. kerületben az Árnyas úton ma reggel 06:00 és május 06., szerda 20:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XXII. kerületben az Erzsébet királyné úton március 16., hétfő 06:00 – és április 28., kedd 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a VIII. kerületben a Tömő utcában 06:00-23:00 óra között.
- Lezárás lesz a IV. kerületben a Munkásotthon utcában március 16., hétfő 06:00 és április 30., csütörtök 20:00 óra között.
- Útszűkület lesz az I. kerületben az Alagút utcában március 16., hétfő 06:00 és március 23., hétfő 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a Pesti úton kifelé március 16., hétfő 06:00 és március 27., péntek 23:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XV. kerületben az Arany János utcában március 16., hétfő 06:00 és március 20., péntek 20:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Kelenhegyi úton a Minerva utcánál hétfő 06:00 és március 17., kedd 23:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XVII. kerületben a Rózsaszál utcában hétfő 06:00 és március 27., péntek 23:00 óra között.
- Útszűkület lesz a Váci úton és a Róbert Károly körúton, lezárás a Göncz Árpád városközpont metróaluljárójában március 16., hétfő 06:00 és április 10., szombat 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a XIV. kerületben az Angol utcában hétfő 06:00 és április 10., péntek 23:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XV. kerületben a Rákospalotai körvasút sorban március 16., hétfő 06:00 és március 27., péntek 23:00 óra között.
Ma lehet utoljára kérni az szja-bevallási tervezetek postázását
A NAV tájékoztatása szerint március 16-ig kérhetik az szja-tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Ezt az adószám és születési dátuma megadásával többféle módon is meg lehet tenni. A legegyszerűbb sms-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA(szóköz)adóazonosítójel(szóköz)ééééhhnn formában. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető a tervezet postai megküldése. A kész tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-áig küldi meg.
Kezdetét veszi a Bach Mindenkinek Fesztivál
A Bach Mindenkinek Fesztivál 2015-ben alakult, azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach dallamain keresztül mindenkivel megismertesse zenei kultúránk sokszínűségét és szépségét. Idén március 16. és 31. között rendezik meg a programsorozatot, amely több száz településen várja az érdeklődőket. Budapesten többek között a Liszt Ferenc Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza és számos templom ad otthont a koncerteknek. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
