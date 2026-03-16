Mától nem kell kényelmi díjat fizetni a mobilparkolásnál

Mától mindegy, hogy automatában vagy mobilon keresztül vesznek-e az autósok parkolójegyet, ugyanannyiba fog kerülni. Eddig attól függően, melyik szolgáltatót vagy alkalmazást használták a parkoláshoz, alkalmanként 50-150 forintot kellett fizetni a mobilparkolásért. Az intézkedés így évente két és fél milliárd forintot hagy az autósoknál (a tavalyi parkolási adatok alapján), az e-matrica díjának korábbi eltörlésével együtt pedig összesen hatmilliárd forintos megtakarítást jelent az intézkedés.

Indul a Happy-hét az iskolákban

A tavalyi rekord után idén ismét indul a Happy-hét! 2026. március 16–20. között már 16. alkalommal hirdeti meg az NNGYK az országos vízfogyasztást népszerűsítő programját, ami játékos és élményalapú formában hívja fel az óvodások és iskolások figyelmét a megfelelő folyadékfogyasztás fontosságára.

Ma van a magyar zászló és címer emléknapja is

Az Országgyűlés 2014 decemberében döntött arról, hogy március 16-át a magyar zászló és címer emléknapjává nyilvánítja. A magyar emberek számára a nemzeti jelképek különleges jelentőséggel bírnak, mert azok, noha Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet határaival, a nemzet közös nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységesek.

133 éve hunyt el Puskás Tivadar

Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója 1893-ban ezen a napon hunyt el. A bécsi és a pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re az első, a világon pedig a negyedik telefonközpontját. 1892-ben pedig 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után, 49 évesen szívrohamban meghalt.