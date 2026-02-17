Márciustól olcsóbb lesz a parkolás – újabb kényelmi díjat törölnek el

2026 március közepétől a mobiltelefonos parkolás esetében is eltörlik a kényelmi díj okozta többletterhet. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindegy lesz, automatában vagy online váltjuk-e meg a parkolási jogosultságot, ugyanannyit fogunk érte fizetni. Mennyit spórolhatnak így az autósok és mikor lép hatályba az új szabály? Mutatjuk!

Márciustól olcsóbb lesz a parkolás, ha mobilon vesszünk jegyet. Fotó: Havran Zoltán / Metropol

Az autópálya-matrica vásárlások kényelmi díját már korábban eltörölték

2025 szeptembere óta online is „ingyen” lehet autópálya-matricát venni. Korábban az online vásárlásokat különböző mértékű kényelmi díj terhelte – néhány száztól a több ezer forintig –, szemben a fizikai árusítóhelyekkel, ahol plusz költség nélkül vehettek az autósok úthasználati jogosultságokat. Most úgy döntöttek, hogy a parkolási díjak esetében is eltörlik a kényelmi díjakat.

Sokan vesznek mobilon parkolójegyet

2025-ben nagyjából 34 millió mobilparkolás történt csak Budapesten. Az így megváltott jogosultságok esetében azonban az autósoknak többletdíjat, úgynevezett kényelmi díjat kellett fizetniük, szemben az automatás parkolással, ahol csak a várakozási díjat kellett megfizetniük. Ennek azonban hamarosan vége.

Mikortól törlik el a kényelmi díjakat a mobilparkolásnál?

Március 16-tól megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj – jelentette be közösségi oldalán Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár. Vagyis innentől kezdve nem kell aprót keresgélnie annak, aki az automatás parkolójegy váltással szeretett volna spórolni.

Mennyi pénz marad így az autósoknál?

Az intézkedés évente két és fél milliárd forintot hagy az autósoknál (a tavalyi parkolási adatok alapján), az e-matrica díjának korábbi eltörlésével együtt pedig összesen hatmilliárd forintos megtakarítást jelent az intézkedés. A kényelmi díj mértéke egyébként attól függ, hogy melyik szolgáltatót vagy alkalmazást használjuk a parkoláshoz. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NMFR) appjának használata esetén a tranzakciós díj általában 50 Ft alkalmanként, a viszonteladóknál (pl. Simple, VoxPay, Parkl) nagyobb a szórás, jellemzően 75 Ft és 150 Ft között mozog a kényelmi díj parkolásonként. De már csak március 16-ig.